به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله سنتینل، مشیر حسن از پزشکان مسلمان ایالات متحده که چندی پیش نامه ای برای کمک به پناهنگان پاکستانی دره سوات دریافت کرد در این رابطه اظهار داشت: برای کمک به سازمانها، بنیادها و نهادهای خیریه باید به دقت فکر و جواب را بررسی کنید چرا که این امر می تواند برای شما در آمریکا دردسر ساز باشد.

این درحالی است که حسن تنها مسلمانی نیست که چنین اعتقادی دارد، درحالی مسلمانان در ماه مبارک رمضان به سر می برند و ماه رمضان اوج روزهای صدقه دادن و دستگیری از دیگران است، بسیاری از مسلمانان می خواهند زکات و صدقه های خود را به دست نیازمندان برسانند، اما وحشت ازسرکوبی رویکردهای معنوی مسلمانان باعث شده تا خیرین تمایلی برای کمک به نهادهای خیریه اسلامی نداشته باشند.

کوری سیلور مدیر حقوقی شورای روابط اسلامی- آمریکایی اظهار داشت: ما دریافته ایم که بسیاری از کمک به سازمانهای اسلامی وحشت دارند، چرا که این سازمانهای خیریه تحت اقدامات امنیتی دولت قرار گرفته اند و مردم نمی خواهند درگیر آن شوند.

از زمان حملات یازدهم سپتامبر 2001 مقامات ایالات متحده آمریکا سازمانهای خیریه اسلامی را به شدت زیر ذره بین گذاشته اند و ادعا می کنند که این سازمانها منابع مالی تروریستها را تأمین می کند.

این فشارهای شدید باعث شده بسیاری از سازمانهای خیریه اسلامی از ارسال کمکهای خود به پروشگاه‌های کودکان در کشورهای اسلامی امتناع کنند و در داخل مرزهای آمریکا فعالیتهای خود را پیگیری کنند.

گزارش اخیر اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا نشان می دهد که جنگ به اصطلاح علیه ترور تبعات منفی برای سازمانهای خیریه اسلامی داشته و آنها را به اشتباه در معرض هدف، سوء استفاده و ارعاب قرار داده است.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی ماه ژوئن خود خطاب به جهان اسلام اقدامات اشتباهی را که خیریه های اسلامی را هدف گرفته مورد تصدیق قرار داد و متعهد شد که برخی از قوانین ضد ترور را بازبینی کند.

اوایل سال جاری میلادی یک قاضی در آمریکا جملات تندی علیه رهبران یکی از سازمانهای خیریه بزرگ اسلامی در آمریکا ایراد و آنها را به حمایت از تروریسم متهم کرد این درحالی است که این سازمان خیریه که با عنوان بنیاد سرزمین مقدس فعالیت می کرد مبالغی را برای کمک به ایتام فلسطین جمع آوری و ارسال کرده بود.

در سال 2006 نیز وزارت خزانه داری آمریکا نیز دارایی های سایر خیریه های اسلامی را به ویژه خیریه کایند هارتس که برای قربانیان زلزله 2005 پاکستان کمک جمع کرده بود توقیف کرد.

رهبران مسلمانان آمریکا درحال حاضر کمکهای مردمی را به سازمانهای خیریه داخل آمریکا و سازمانهای خیریه بین المللی ارسال می کنند تا از رویکردهای غیرعادلانه امنیتی دور بمانند.