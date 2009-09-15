به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، این نویسنده مشهور و خالد رمان پرفروش "بادبادک باز" که سفیر سازمان ملل متحد در زمینه پناهندگان است روز گذشته سفر خود را با رفتن به تپهای که قهرمان داستانش در آن بادبادک هوا کرده بود آغاز کرد.
حسینی به خبرگزاری فرانسه گفت: از سال 2003 تا 2007 پس از سقوط طالبان پیشرفتهای چشمگیری در افغانستان رخ دادهاست اما وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در این کشور یک نگرانی بزرگ محسوب میشود.
وی ادامه داد: اگر ما همانطور که بعضیها تلقین میکنند برای کاهش تلفات افغانستان را به حال خود رها کنیم -که امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد- این پیشرفت حساس دود میشود و به هوا میرود.
نویسنده کتاب "هزار خورشید تابان" افزود: بهترین راه برای پیروزی بر طالبان تمرکز بر آموزش و پرورش، بهداشت، ایجاد شغل و شرایط بهتر زندگی برای فقیرترین ملت جهان پنجم است.
حسینی در حالی که بادبادکهای سفید و آبی در آسمان مه آلود پرواز میکردند گفت: اگر ما بخواهیم با زور اسلحه و تانک و حملات هوایی پیروز شویم شکست میخوریم چرا که افغانستان جایی است که ارتشهای بزرگ در آن مضمحل شدهاند.
وی در ادامه گفت: من همانند بسیاری دیگر معتقدم که جنگ با طالبان جنگ با فقر است چرا که هنگامی که مردم از شرایط زندگی خود نا امید میشوند به مراتب بیشتر به سمت افراطگرایی گرایش پیدا میکنند.
خالد حسینی که یک بنیاد توسعه کمکهای بشردوستانه در افغانستان دارد از رمان سومش که مربوط به این کشور است خبر داد اما از زمان انتشار آن سخنی نگفت.
رمانهای "بادبادک باز" و "هزار خورشید تابان" از این نویسنده پر مخاطب با ترجمههای متعددی به زبان فارسی برگردانده شده است.
خالد حسینی نویسنده آمریکایی- افغانی روز دوشنبه با تعدادی از بچههای افغانستان بادبادکها را به پرواز درآورد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، این نویسنده مشهور و خالد رمان پرفروش "بادبادک باز" که سفیر سازمان ملل متحد در زمینه پناهندگان است روز گذشته سفر خود را با رفتن به تپهای که قهرمان داستانش در آن بادبادک هوا کرده بود آغاز کرد.
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