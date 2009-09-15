گوگل بار دیگر اسیر بشقاب پرنده ها شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل شنبه پنج سپتامبر بدون هیچ توضیح خاصی، لوگوی خود را به شکل بشقاب پرنده در آورد. چند روز پس از این اقدام روزنامه تلگراف راز این لوگو را فاش کرد و نشان داد که این لوگو در بزرگداشت یک بازی ویدئویی فضایی قدیمی مربوط به دهه 80 به نام Zero Wing به این شکل در آمده است.

امروز سه شنبه نیز لوگوی گوگل در برخی از زبانهای این موتور جستجو به شکل مزرعه ای گندم در آمده است که بشقاب پرنده ای بر فراز آن ایستاده و اشکالی را بر روی این مزرعه نقش می بندد.

با کلیک بر روی این لوگو، نتیجه جستجوها مربوط به راز دایره های مزرعه های غلات است. با وارد شدن به برخی از این سایتها اشکالی از مزرعه های غلات دیده می شود که دایره هایی عجیب بر روی آنها نقش بسته است.

دایره های مزرعه های غلات فضایی از مزرعه ها هستند که در آنها گیاهان به روشی یک دست چیده شده اند و اشکال هندسی عجیبی را تشکیل داده اند که از بالا به خوبی قابل مشاهده است.

از پایان دهه 70 قرن بیستم و در ادامه تعداد رو به رشد این اشکال عجیب به خصوص در انگلیس پدیده این دایره ها به یک موضوع تحقیقاتی برای کشف این راز تبدیل شد.

بسیاری از این دایره ها به دست انسان ایجاد شده اند. برای مثال داگ باور، دیو چورلی و جان لاندبرگ این دایره ها را ابداع و ایجاد کردند.

فرضیه های متفاوتی برای توضیح در خصوص باقی این اشکال که دست انسان در ساخت آنها دخالتی نداشته ارائه شده است. این فرضیه ها شامل پدیده های طبیعی و یوفوشناسی (بررسی پدیده بشقاب پرنده ها) می شود.

در سال 1978 برای اولین بار دایره های مزرعه های غلات در سه مزرعه انگلیس شکل گرفتند و روزنامه های ملی امکان ساخت آنها را به دست بیگانگان فضایی مطرح کردند. از آن زمان تعداد بیشتری از مزارع انگلیس به این شکل در آمدند.

ویلتشایر تایمز یکی از اولین روزنامه هایی بود که به بررسی دایره های انگلیسی پرداخت و از سال 1980 اصطلاح crop circles را برای این اشکال اسرارآمیز انتخاب کرد.

مطالعات در این زمینه تفاوتهای سطح رشد گندم را در مناطق مختلف مزرعه نشان داد که مربوط به تفاوتهای زیر خاک این مزرعه ها بود. سرانجام کشف شد که علت ایجاد این اشکال مربوط به بقایای مدفون شده ساختمانهای باستانی این مناطق است که شکلی مدور داشته اند.

در این راستا تحقیقات باستان شناسی آغاز شد و در زیر این مزرعه ها سایتهای باستان شناسی مختلفی کشف شد که تا آن زمان هرگز وجود آنها فرض نشده بود اما هیچ کدام از این بقایای مدفون شبیه به دایره نبودند.

در حالی که تلاشها برای کشف این پدیده ادامه داشت در سال 1991 دو سالمند انگلیسی به نامهای داگ باور و دیو چورلی تائید کردند پس از آنکه در 19 ژانویه 1966 خبری را مبنی بر ایجاد دایره های مزرعه های گندم در استرالیا خواندند برای اینکه پدیده وجود بشقاب پرنده ها را به باور عموم برسانند و به روزنامه نگاران نشان دهند که چگونه می توان در مدت زمان کوتاهی این نقشها را ایجاد کرد، ایده ساخت این دایره ها را در انگلیس دادند. آنها اولین دایره خود را در سال 1978 درست کردند.

رشد پدیده

به گزارش مهر، با گذشت سالها از اولین دایره ها در مزرعه های انگلیس این پدیده در تمام دنیا گسترش یافت. دایره های اولیه ای که در دهه 80 ایجاد می شدند طرحهایی بسیار ساده داشتند اما در ادامه این اشکال پیچیده تر شد به طوری که در 2 آگوست 2006 شرکت موزیلا از این اشکال برای لوگوی مرورگر فایرفاکس استفاده کرد.

پیش از اینکه دایره های ایجاد شده جدیدتر از اشکال متنوعی به روشی هوشمندانه ای ایجاد شوند پیشنهاداتی مطرح شده بود مبنی بر اینکه بشقاب پرنده هایی که روی این مزرعه ها فرود آمده اند این اشکال را ایجاد کرده اند اما با پیچیده شدن اشکال، ایجاد آنها در اثر نشستن بشقاب پرنده ها کمرنگ شد.

به گزارش مهر، به همین منظور فرضیه های دیگری مطرح شد که نشان می داد این اشکال هندسی منظم و پیچیده در اثر لرزش امواج صوتی ویژه ای درست شده اند.

در این زمان، تعدادی از شاهدان عینی تائید کردند که ایجاد این دایره ها را با یک نور دایره ای شکل متحرک مشاهده کرده اند. به گفته این شاهدان، این پدیده در مدت چند ثانیه و در اثر حرکت این نور عجیب ایجاد شده است.

فرضیه دیگری مطرح کرد که یک قمر مصنوعی که در مدار اطراف زمین می چرخد با استفاده از انتشار برخی از انرژیهای خاص مثل پرتوهای میکروامواج این طرحها را ایجاد کرده است.

مجله Scientific American در آگوست 2002 مقاله ای را به قلم "مت ریدلی" منتشر کرد. این محقق از سال 1991 در تکزاس شروع به شبیه سازی این دایره ها کرده بود. وی در این مقاله به تشریح تکنیکها و دستگاههایی پرداخت که برای شکل دادن به مرزعه ها استفاده کرده بود.

اما هنوز مشخص نیست که به چه مناسبتی گوگل لوگوی امروز خود را به این پدیده اختصاص داده است. شاید گوگل بار دیگر اسیر بیگانگان فضایی شده باشد!