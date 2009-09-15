یک میلیون دفترچه دانش آموزی با نرخ مصوب در بوشهر توزیع می شود

محمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این سازمان در آستانه بازگشایی مدارس و در راستای زمینه کنترل و تنظیم بازار داخلی، جلوگیری از افزایش قیمت ها و اجحاف به اقشار جامعه، سهولت عرضه صحیح کالا و خدمات و احقاق حقوق مصرف کنندگان اقدام به توزیع این تعداد دفترچه خواهد کرد.

وی اظهار داشت: دفاتر یاد شده در انواع 40 برگ، 60 برگ ، 50 برگ، 80 برگ، و 100 برگ از سه نوع خشتی، وزیری و فانتزی بوده که در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و و احدهای صنفی منتخب در سراسر استان توزیع خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: توزیع دفاتر مذکور براساس قیمت های مصوب اعلام شده توسط واحدهای عمده و خرده فروشی الزامی بوده و بازرسان سازمان بازرگانی در سراسر استان با متخلفین برخورد خواهند کرد.

صادقی از عموم هم استان های بوشهری خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا فروش اجباری سایر لوازم به همراه دفترچه دانش آموزی، مراتب را با تلفن 124 واحد رسیدگی به تخلفات صنفی و شکایات مردمی سازمان بازرگانی اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.