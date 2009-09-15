خدمت رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روز جمعه مورخ 27 شهریور از ساعت 10 صبح الی پایان مراسم نماز جمعه که در محل دانشگاه تهران برگزار می شود علاوه بر محلهای همیشگی و مساجدی که همه هفته به محل برگزاری نماز جمعه خدمت رسانی می شوند از مبادی و میادین ذیل به سمت مسیرهای مختلف آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس، خدمت رسانی ویژه ای را جهت انتقال راهپیمایان نمازگزار ارائه خواهد کرد:

پایانه خاوران-پایانه شهید محلاتی- میدان خراسان- اتابک- کیانشهر- میدان شهید کلاهدوز- افسریه- میدان بهارستان- 13 آبان (پیروزی)- میدان راه آهن- بازار دوم نازی آباد- میدان بهمن-زمزم- جلیلی- ابوذر- مترو صادقیه- مالک اشتر- شهرری- دولت آباد- خزانه بخارایی-13 آبان شهید رجایی- آزادی- شهرک اکباتان- تهرانسر- دهکده المپیک- هوانیروز- شهید باقری- چهارراه تهرانپارس- میدان رسالت- چهارراه اشراق- میدان معلم- میدان قدس- تجریش- جماران – میدان اختیاریه- چیذر- درکه- سوهانک- ازگل- ولنجک- دارآباد- شهرک والفجر- شهرک شهید محلاتی- میدان صنعت.

خط یک سامانه اتوبوسهای تندرو (چهارراه تهرانپارس- پایانه آزادی): پوشش مسیر خیابان های دماوند- انقلاب اسلامی و آزادی.

خط دو سامانه اتوبوسهای تندرو (پایانه خاوران- پایانه آزادی): پوشش مسیر خیابان های دماوند- انقلاب اسلامی و آزادی.

خط سه سامانه اتوبوسهای تندرو (پایانه خاوران- دانشگاه علم و صنعت): پوشش مناسب مسیر.

سامانه اتوبوسهای برقی: پوشش مسیرهای دماوند و 17 شهریور.

ضمناً راهپیمایان نمازگزار پس از خاتمه مراسم به مبادی اولیه بازگشت داده خواهند شد.