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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

خدمت رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت روز جهانی قدس

خدمت رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت روز جهانی قدس

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آمادگی خود را برای ارائه خدمات ویژه روز قدس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روز جمعه مورخ 27 شهریور از ساعت 10 صبح الی پایان مراسم نماز جمعه که در محل دانشگاه تهران برگزار می شود علاوه بر محلهای همیشگی و مساجدی که همه هفته به محل برگزاری نماز جمعه خدمت رسانی می شوند از مبادی و میادین ذیل به سمت مسیرهای مختلف آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس، خدمت رسانی ویژه ای را جهت انتقال راهپیمایان نمازگزار ارائه خواهد کرد:

پایانه خاوران-پایانه شهید محلاتی- میدان خراسان- اتابک- کیانشهر- میدان شهید کلاهدوز- افسریه- میدان بهارستان- 13 آبان (پیروزی)- میدان راه آهن- بازار دوم نازی آباد- میدان بهمن-زمزم- جلیلی- ابوذر- مترو صادقیه- مالک اشتر- شهرری- دولت آباد- خزانه بخارایی-13 آبان شهید رجایی- آزادی- شهرک اکباتان- تهرانسر- دهکده المپیک- هوانیروز- شهید باقری- چهارراه تهرانپارس- میدان رسالت- چهارراه اشراق- میدان معلم- میدان قدس- تجریش- جماران – میدان اختیاریه- چیذر- درکه- سوهانک- ازگل- ولنجک- دارآباد- شهرک والفجر- شهرک شهید محلاتی- میدان صنعت.

خط یک سامانه اتوبوسهای تندرو (چهارراه تهرانپارس- پایانه آزادی): پوشش مسیر خیابان های دماوند- انقلاب اسلامی و آزادی.

خط دو سامانه اتوبوسهای تندرو (پایانه خاوران- پایانه آزادی): پوشش مسیر خیابان های دماوند- انقلاب اسلامی و آزادی.

خط سه سامانه اتوبوسهای تندرو (پایانه خاوران- دانشگاه علم و صنعت): پوشش مناسب مسیر.

سامانه اتوبوسهای برقی: پوشش مسیرهای دماوند و 17 شهریور.

ضمناً راهپیمایان نمازگزار پس از خاتمه مراسم به مبادی اولیه بازگشت داده خواهند شد.

کد مطلب 947584

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