شرایط جدید تشکیل و انحلال کانونهای فرهنگی و هنری در دانشگاهها

ضوابط کلی ناظر بر فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویان و مراکز آموزش عالی آماده شد

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این آئین نامه جدید که به امضای وزیران علوم و بهداشت نیز رسیده به دانشگاهها ابلاغ و پس از ساعتها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد در شورای اسلامی شدن دانشگاهها و تبادل آرا و نظرات مختلف و بر بنای سند فرادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان "ضوابط کلی ناظر بر فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی" آماده شده است.

وی این آئین نامه را به نوعی کامل ترین ضوابط بر فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری دانست و گفت: در تنظیم آن شرایط روز دانشگاهها و مقتضیات زمان لحاظ و علاوه بر این در آئین نامه از نظرات مدیران کارشناسان و دانشجویان دانشگاهها نیز بهره برداری شده است.

تغییرات آئین نامه جدید کانونهای فرهنگی و هنری

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به برخی تغییرات آئین نامه جدید به مهر گفت: آئین نامه قبلی کانونها از سال 80 تغییر نکرده بود. در این آئین نامه هر فردی می توانست در هر کانونی عضو شود اما در آئین نامه جدید هر فرد تنها می تواند عضو شورای مرکزی 3 کانون باشد.

آئین نامه جدید کانونهای فرهنگی دانشگاهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی ثبت شد

وی اظهار داشت: این آئین نامه در شورای اسلامی شدن دانشگاهها بررسی و تهیه شده و از آنجا که بر اساس "ضوابط کلی ناظر بر فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی" که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده است، تدوین شده از پشتوانه و ثبات بیشتری نسبت به آئین نامه قبلی برخوردار است.

تشکیل شورای نظارتی برای کانونهای فرهنگی و هنری

اسلامی افزود: تشکیل شورای نظارتی برای کانونهای فرهنگی و هنری نیز در آئین نامه جدید در نظر گرفته شده و اعضای آن از مدیر کل امور فرهنگی، معاون دانشجویی و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تشکیل شده است.

شرایط اخذ مجوز برای کانونهای فرهنگی و هنری

وی درباره شرایط اخذ مجوز برای تأسیس کانون توسط دانشجویان در آئین نامه جدید به مهر گفت: شرایط تأسیس کانون مانند آئین نامه قبلی است و تغییری نکرده است. برای تأسیس این کانونها باید سه نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی و هیئت موسس به مدیر امور فرهنگی دانشگاه معرفی شوند.

شرایط انحلال و لغو مجوز کانونهای فرهنگی و هنری

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم درباره شرایط لغو مجوز کانونها بر اساس مقررات جدید گفت: در صورتی که مجمع عمومی کانونها سالانه تشکیل جلسه ندهند اخطار دریافت می کنند و در صورتی که توضیح موجه نباشد مجوز لغو می شود همچنین اگر کانونی در طی نیمسال فعالیتی نداشته باشد و نسبت به آئین نامه مصوب کانون و انضباطی دانشجویان پایبند نباشد پس از اخطار، کانون منحل می شود.

وی افزود: اعضای شورای مرکزی کانونها در صورت انحلال کانون حق نامزدی و یا انتخابات در کانونهای بعدی را ندارند.