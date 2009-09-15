در ورزش ایران هرکس کار نکند عزیز می شود/ می خواهم مشاور شوم!

حسن میرزاآقابیک که چهارشنبه هفته پیش در انتقاد به شرایط موجود از سمت دبیرکلی کمیته اجرایی دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی کناره‏گیری کرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هنوز واکنشی در مورد استعفای خود ندیدم اما بهتر است رئیس کمیته ملی المپیک با این موضوع موافقت کند چرا که در این شرایط قادر به ادامه کار نیستم.

وی تصریح کرد: تا یپش از این تمام وظایف خود را به عنوان دبیرکل کمیته اجرایی انجام دادم و هرگز هم کم کاری نکردم. اما رسم ورزش ایران به این گونه است که اگر کار کنی مورد اتهام قرار می‎گیری اما اگر کار نکنی عزیز و محبوب خواهی شد. من هم به ستاد بازی‏ها بازنمی‏گردم تا شاید برای بعضی‎ها عزیز شوم.

دبیرکل مستعفی ستاد بازی‏های همبستگی کشورهای اسلامی یادآورشد: کار در این سمت یا هر پست مدیریتی دیگری آسان است اما به شرطی که همه همدل باشند و یک هدف را فریاد بزنند نه اینکه هرکس به طریقی قصد کارشکنی و تخریف دیگری را داشته باشد. خیلی‏ها از ورزشی‏ها و حتی دوستان مطبوعاتی به من که وفا نکردند اما امیدوارم به دبیر آتی وفادار باشند.

میرزاآقابیک که کارشناس ورزش روستایی سازمان تربیت بدنی هم هست در مورد اینکه با چه عنوانی حاضر به ادامه همکاری با ستاد بازی‏های همبستگی کشورهای اسلامی است گفت: اصلا دلم با این ستاد نیست و دوست ندارم به کار در آن ادامه دهم. اما اگر قرار باشد دوباره با دیگر مسئولان ستاد بازی‎های اسلامی همکاری کنم ترجیح می‏دهم عنوان مشاور را داشته باشم آنهم فقط برای اینکه نگویند به طور کامل با این ستاد قطع ارتباط کرده‏ام!