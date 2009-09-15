اسامی 101 نفر از دریافت کنندگان مدرک استادی خوشنویسی اعلام شد

به گزراش خبرگزاری مهر دراین اطلاعیه اعلام شده که گواهینامه های استادی در 4 اندازه بزرگ (رحلی) و کوچک ( جیبی) به صورت فارسی ولاتین دارای آرم کامل انجمن خوشنویسان ایران و با تایید و امضای وزیر فرهنگ و ارشاد بوده و در آینده نزدیک طی مراسمی اعطا می شود.



همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه چنین آمده است: شورای ارزشیابی هنری تمامی پرونده های واصله گذشته و اخیر را در دست بررسی و ارزیابی قرار داده و آمادگی خود را جهت دریافت آثار بر اساس بخشنامه شماره 150-23 مورخ 25/3/88 منضم به فرم تقاضای استادی برای سایر واجدین شرایط اعلام می دارد.



فهرست اسامی دارندگان گواهینامه های استادی از انجمن خوشنویسان ایران به ترتیب ردیف ثبت شده در صورتجلسه های شورای ارزشیابی هنری بدین ترتیب است:



1- استاد ابوالحسن محصص مستشاری

2- استاد نصر الله معین

3- استادعبدالله ملکی پور

4- استاد محمد علی گرجستانی

5- استاد مجید حسین زاده

6- استاد ناصر نوروزی منش

7- استاد علی علی

8- استاد ناصر جواهر پور

9- استاد اکبر ساعتچی

10- استاد غلامحسین منتصری

11- استاد داود فرشباف رواسانی

12- استاد علیرضا مددی

13- استاد امیرحسین مددی

14- استاد محمود رحمان نژاد

15- استاد غلامرضا پور عباسی

16- استاد محمد تقی صوفی

17- استاد صمد رستمخانی

18- استاد محمد علی مرزی

19- استاد حسین نوروزی احمد آبادی

20- استاد یونس خانلرزاده

21- استاد احمد علی طایفه دولو

22- استاد سید احمد میرخانی

23- استاد حسن آهنگران

24- استاد احمد تیموری

25- استاد رضا کیکاوسی

26- استاد خسرو نعمتی روشن

27- استاد احمد نورمحمدی قومی

28- استاد رضا صفری

29- استاد بیژن بیژنی

30- استاد کامران کوهستانی

31- استاد مهدی بلوریان کاشی

32- استاد قربانعلی اجلی

33- استاد مجید هدایتی

34- استاد محمد رضا خسروی

35- استاد اسماعیل نژاد فرد لرستانی

36- استاد عباس مستوفی الممالکی

37- استاد حجت اله اسدی

38- استاد ابراهیم غفاری یقین

39- استاد حمید رضا عاطفی

40- استاد مینا بهداد فر

41- استاد فاتح عزت پور

42- استاد محمد شهبازی

43- استاد فرشته شکاری

44- استاد حبیب رمضانپور

45- استاد سیاوش حسینی

46- استاد فاطمه وصال

47- استاد عبدالرضا حسینی گرکانی

48- استاد امید بناکار

49- استاد احسان احمدی

50- استاد محمد رضا پژند

51- استاد ازهار شرکا

52- استاد رسول بهرامی

53- استاد عباس شیخ خانی

54- استاد کیوان مصباحی

55- استاد کریم اله نجفی

56- استاد جهانگیر کوچک زاده طبی

57- استاد عباس مجابی شیرازی

58- استاد قاسم عباسعلی دماوندی

59- استاد سید علی حسینی پور

60- استاد شمس الدین ابوالوفا حسینی

61- استاد قاسم احسنت

62- استاد محمد صادق احد پور

63- استاد محمد امین بی نیاز

64- استاد حسن تقی زاده کرمانی

65- استاد قاسم توکلی راد

66- استاد حسین جعفری تبار

67- استاد محمد جواد زاده

68- استاد عبداله جواری کرمانشاهی

69- استاد علی دایم امید

70- استاد محمد رضا رحیمی پور

71- استاد علی اکبر رضوانی

72- استاد محمود رهبران

73- استاد حمید ساسانی

74- استاد سید علی سجادی

75- استاد اباصلت صادقی

76- استاد حسین غلامی

77- استاد مجید فدایی منش

78- استاد علی فرزانه

79- استاد مهدی فروزنده

80- استاد مهدی فلاح

81- استاد محمد علی قربانی

82- استاد علیرضا کدخدایی

83- استاد ساسان فر گل و بوستان فرد

84- استاد رسول مرادی

85- استاد علی مقارن عسگری

86- استاد سید محمد علی میر مومنی

87- استاد محمد میرزایی

88- استاد منوچهر نوح سرشت

89- استاد غلامرضا وکیلی

90- استاد جمشید یاری شیر مرد

91- استاد اسفندیار ستارپور

92- استاد احمد عبدالرضایی

93- استاد محمد حسین رازقی

94- استاد اسماعیل نیکبخت

95- استاد محمد علی میرزاضی رودسری

96- استاد علی هاشم زمانیان

97- استاد سید علی فخاریان

98- استاد عباس نوری عتویجه

99- استاد علی آقا حسینی

100- استاد علیرضا بابایی

101- استاد زهره عباسی

این برای نخستین بار پس از انقلاب است که انجمن خوشنویسان ایران نسبت به صدوردرجه استادی به خوشنویسان با توافق کامل اعضای شورای ارزشیابی و مدیریت اجرایی روبرو شده و به موفقیت رسیده است.



تا کنون شورای ارزشیابی سابق بدون اجماع کامل استادان طراز اول دست به صدور گواهینامه برای تعدادی ازخوشنویسان زده بودند که به علت عدم موافقت دیگر استادان ، ناهماهنگی با بخش اجرایی انجمن و بعضا تناقض با برخی مصوبات موجود درآئین نامه ها از وجاهت قانونی برخوردار نشد.