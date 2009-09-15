تمامی محیطهای شهری برای معلولان خراسان جنوبی مناسب سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عارف پور صبح سه شنبه در نشست کمیته استانی مناسب سازی معابر افزود: شهرداری ها موظف هستند عملیات ساخت و ساز ساختمانهای بدون رعایت مناسب سازی برای استفاده معلولان و افراد ناتوان را متوقف کنند.

وی گفت: برای شروع طرح مناسب سازی محیط شهری دو منطقه در بیرجند و یکی دیگر از شهرستانهای استان که مورد استفاده بیشتر معلولان و افراد ناتوان جامعه قرار می گیرد مناسب سازی و تا دهه فجر به بهره برداری می رسد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی بر رعایت استانداردهای طراحی، تولید و احداث ساختمانها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدمات شهری برای دسترسی آسان معلولان، سالمندان، جانبازان و افراد ناتوان جامعه تاکید کرد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه 27 هزار نفر از جمعیت استان را معلولان تشکیل می دهند، بیان داشت: کودکان، زنان باردار، معلولان جسمی، جانبازان، نابینایان و سالمندان از جمله افرادی هستند که محیط شهری باید برای رفت و آمد و استفاده آنان از خدمات عمومی مناسب سازی شود.

محمدحسن اکبری مطلق افزود: 30 درصد جمعیت استان نیاز به مناسب سازی محیط شهری دارند.

وی بر فرهنگسازی این طرح از سوی رسانه های استان تاکید کرد و اظهار داشت: رعایت اصول مناسب سازی در تهیه طرحهای توسعه شهری و توجه به استاندارد سازی نقش بسزایی در اجرای طرح مناسب سازی محیط شهری برای معلولان و افراد ناتوان دارد.