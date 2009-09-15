اتحادیه اروپا طرح تحریم ایران را کنار می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین رابطه "کارل بیلدت" وزیر خارجه سوئد و رئیس دوره ای اتحادیه‌ اروپا، در بروکسل گفت : نخست باید در انتظار نتایج جلسه‌ مذاکرات گروه1+5 با تهران بود که قرار است در اول اکتبر برگزار گردد.

در همین رابطه قرار است در تاریخ 1 اکتبر "خاویرسولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و رایزنی کند.

در همین رابطه "برنارد والرو" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه 1+5 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، موضوع هسته ای ایران را مورد بررسی قرار می دهند.

به گفته والرو، وزیران امور خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، روسیه و آمریکا قصد دارند به منظور یافتن راهی برای متقاعد کردن ایران به مذاکره درباره برنامه هسته ای اش و امکان اعمال تحریمهای اقتصادی بیشتر علیه این کشور به بحث و تبادل نظر می پردازند.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه افزود سه کشور اروپایی و سه کشور غیراروپایی هفته آینده در نیویورک گردهم می آیند. به گفته وی فرانسه در نشست آتی گروه 1+5 با ایران در اول اکتبر نیز شرکت خواهد کرد.

والرو تاکید کرد پاریس ترجیح می داد این نشست پیش از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می شد، اما از اینکه چنین نشستی به فاصله اندکی پس از برگزاری مجمع ترتیب داده شده، خوشحال است.