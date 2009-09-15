فلسفه وجودی اسرائیل مدیریت انرژی جهان توسط استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز جهانی قدس، نشست بررسی آخرین وضعیت خاورمیانه با محوریت تحولات فلسطین صبح امروز سه شنبه با حضور دکتر حسین شیخ الاسلام قائم مقام وزارت خارجه و حسین علایی، کارشناس مسائل استراتژیک در محل خبرگزاری قدس برگزار شد.

شیخ الاسلام با بیان اینکه عنوان" خاورمیانه" عنوانی استعماری است که چون مصطلح است آن را بکار می بریم، گفت: معلوم نیست که این "میانه بودن" نسبت به کجاست؟ به اروپا؟ به انگلیس؟ اما خاورمیانه مهمترین و با ارزش ترین و تعیین کننده ترین منطقه جهان است و نقطه اتصال فرهنگی-سیاسی-اقتصادی سه قاره دنیا به یکدیگر است.

قائم مقام وزارت خارجه گفت: بخاطر اتکای دنیا به انرژی فسیلی، سیاست استکبار این بوده است که با مدیریت و اداره جریان انرژی، جهان را اداره کند و مهمترین و حساس ترین منطقه برای مدیریت انرژی جهان، خاورمیانه است که تاکنون استکبار موفق شده است این مدیریت را انجام دهد، هرچند با وقوع انقلاب اسلامی این مدیریت بهم خورد و دچار چالش های جدی شد.

شیخ الاسلام تصریح کرد: دلیل وجودی و فلسفه ایجاد اسرائیل هم همین موضوع است، اسرائیل ابزاری برای استکبار برای مدیریت انرژی و آبراههای منطقه است و شعار " از نیل تا فرات" هم با همین منظور طراحی و تدوین شده است.

وی افزود: انقلاب اسلامی باعث تحول در این روند شد، استراتژی امام خمینی(ره) این بود که مردم را میلیون میلیون با دست خالی در خیابانها مقابل تانک و توپ و با یک انگیزه الهی به میدان می آورد و همین رمز پیروزی و موفقیت نهضت می شد.

قائم مقام وزارت خارجه با بیان اینکه اگر قرار باشد استکبار، انقلاب اسلامی ایران را در هم بشکند، یا باید مردم را از صحنه خارج کند، یا ایدئولوژی و فرهنگ را لوث کند و یا اینکه کاری کند که موقعیت و جایگاه رهبری در اذهان متزلزل شود، گفت: با رصد تحولات 60 ساله فلسطین به این نتیجه می رسیم که مشکل اصلی فلسطینی ها نداشتن رهبری شایسته چون امام خمینی است.

اگر قرار باشد استکبار، انقلاب اسلامی ایران را در هم بشکند، یا باید مردم را از صحنه خارج کند، یا ایدئولوژی و فرهنگ را لوث کند و یا اینکه کاری کند که موقعیت و جایگاه رهبری در اذهان متزلزل شود

وی افزود: آخرین رویداد فلسطین که هنوز در جریان است، انتفاضه است که نوعی بازتاب انقلاب اسلامی ایران در فلسطین محسوب می شود و مردم را با انگیزه الهی به صحنه مبارزه کشانده است، البته آمریکا هم دست از استراتژی حمایت از اسرائیل برنمی دارد، چون این سایت همیشگی آمریکا در قبال خاورمیانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست، دکتر حسین علایی با بیان اینکه اسرائیل در طول شصت سال اخیر، مهم ترین و عمیق ترین مشکل منطقه خاورمیانه بوده است، گفت: باوجود تلاش همه دولت های آمریکا و کشورهای عربی در طول سالهای اخیر برای حل این معضل، به دلیل ماهیت رژیم صهیونیستی این مشکل همچنان به صورت لاینحل باقی است.

وی گفت: استراتژی آواره کردن فلسطینی ها به منظور خالی شدن جا برای مهاجران یهودی یکی از سیاست های ثابت اسرائیل است که درطول سالهای اخیر مرتبا آن را با ابزار جنگ و تنش ایجاد کرده است اما با این وجود، مشکل اسرائیل حل نشده است و امروز جمعیت فلسطینی ها در درون سرزمین های اشغالی مرتبا در حال افزایش است و به جمعیتی حدود 5 میلیون نفر می رسد.

علایی تصریح کرد: سیاست دائمی و همیشگی دولت های آمریکا صرف نظر از اینکه چه رئیس جمهوری سرکار باشد، حمایت از امنیت و بقای اسرائیل است.

وی گفت:چالش 60 ساله اسرائیل، چالش امنیت و تضمین برای حفظ بقا بوده است که هنوز حل نشده باقی مانده است.

این کارشناس امور استراتژیک اظهار داشت: رژیم اسرائیل نمره درجه یک را در میان همه حکومت های جهان از نظر وحشی گری و خونریزی می گیرد.

علایی با شکست خورده خواندن طرح "دو دولت" گفت: مشکل بزرگ همه طرح های صلح این است که می خواهد مسئله اسرائیل را حل کند و دغدغه ای برای حل مشکلات فلسطینی ها ندارد، در طرح دو دولت هم عملا یک دولت وجود دارد، چون دولت فلسطینی مورد نظر در امور دفاعی، امنیتی، نظامی و سیاست خارجی عملا هیچ اختیاری ندارد.

این کارشناس امور استراتژیک اظهار داشت: امام خمینی(ره) با اعلام روز جهانی قدس، مسئله فلسطین را به مسئله همه جهان اسلام تبدیل کردند و باعث شدند همه ملت های اسلامی ظرفیت خودشان ردر مسئله فلسطین به کار بگیرند.