دکتر تورج ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نمونه‏گیری از ورزشکاران تیمی که در آستانه اعزام به مسابقات قاره‏ای یا جهانی است قوانینی که دارد که متاسفانه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران هیچ یک از آنها را رعایت نکرده و همین منجر به ایجاد اضطراب در بین اردونشینان شده است.

وی به قوانین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: طبق کد وادا نمونه‏گیری خارج از مسابقه یا در حین تمرین باید حداقل 20 روز پیش از آغاز رقابت‏ها انجام شود. اگر هم در فاصله زمانی کمتر از این برای نمونه‎گیری اقدام شد باید نتیجه تست‎ها در کمتر از 48 ساعت (اورژانسی) اعلام شود.

پزشک تیم‏های ملی کشتی با یادآوری اینکه کشتی‎گیران آزادکار 27 شهریورماه و فرنگی‎کاران هم 31 شهریورماه عازم محل برگزاری رقابت‏های قهرمانی جهان در دانمارک می‏شوند ادامه داد: افسران نادو سه شنبه هفته پیش از 11 ورزشکار تیم‎های ملی کشتی آزاد و فرنگی تست دوپینگ گرفتند و تا امروز هم هنوز نتیجه نمونه‏گیری‏ها اعلام نشده است. این کاملا با قوانین وادا مغایرت دارد. در حالیکه بعید می دانم مدیران نادو در مورد این قوانین فقر اطلاعاتی داشته باشند.

دبیر کمیته پزشکی فدارسیون کشتی تصریح کرد: ورزشکاران در حالت عادی هم استرس مسابقات آنهم در سطح جهانی را دارند چه رسد به الان که تمام زندگی آنها به نتایج اعلام شده از سوی آزمایشگاه آلمان بستگی دارد. این شرایط اردوی تیم ملی را کاملا مضطرب کرده است. حتی مربیان تیم را که خوب به هر حال ورزشکاران منتخب خود راشناسایی کرده و ویزای آنها را هم گرفته‎اند. ویزایی که مراحل صدور آنها خیلی سخت بود.

ملک محمدی تاکید کرد: البته نباید از استرس ایجاد شده دراردوی تیم ملی کشتی برداشت اشتباه شود. برداشتی مبنی بر اینکه ورزشکاران خودشان می‎دانند که دوپینگی هستند و از محرض شدن این مسئله ترس دارند. نه؛ اصلا چنین نیست. خصوصا اینکه در بسیاری از موارد دوپینگ‏ها از روی ناآگاهی صورت می‎گیرد. مثل اینکه یکی از ورزشکاران برای ریزش مو دارویی مصرق می‎کرد که فهرست مواد ممنوعه وادا برای سال 2009 بود اما خودش هرگز از این موضوع اطلاعی نداشت.

پزشک تیم‏های ملی کشتی آزاد و فرنگی تاکید کرد: به هر حال تاخیر در اعلام نتایج نمونه‏گیری‎های به عمل آمده از ملی‎پوشان شرایط آرام ملی‎پوشان را به هم ریخته و این در حالی است که در روز نمونه‏گیری من و دیگر اعضای کادر فنی از افسران نادو خواستیم که حداقل نتایج را به صورت اورژانسی اعلام کنند. اگر نمی توانند نتایج در کمتر از 48 ساعت بگیرند چرا نمونه‏گیری می‏کنند که اینگونه باعث تشویش جو یک تیم شوند. تیمی که احتمال موفقیت آن در پیکارهای جهانی پیش رو بسیار زیاد است.