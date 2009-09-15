دکتر تورج ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نمونهگیری از ورزشکاران تیمی که در آستانه اعزام به مسابقات قارهای یا جهانی است قوانینی که دارد که متاسفانه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران هیچ یک از آنها را رعایت نکرده و همین منجر به ایجاد اضطراب در بین اردونشینان شده است.
وی به قوانین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: طبق کد وادا نمونهگیری خارج از مسابقه یا در حین تمرین باید حداقل 20 روز پیش از آغاز رقابتها انجام شود. اگر هم در فاصله زمانی کمتر از این برای نمونهگیری اقدام شد باید نتیجه تستها در کمتر از 48 ساعت (اورژانسی) اعلام شود.
پزشک تیمهای ملی کشتی با یادآوری اینکه کشتیگیران آزادکار 27 شهریورماه و فرنگیکاران هم 31 شهریورماه عازم محل برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان در دانمارک میشوند ادامه داد: افسران نادو سه شنبه هفته پیش از 11 ورزشکار تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی تست دوپینگ گرفتند و تا امروز هم هنوز نتیجه نمونهگیریها اعلام نشده است. این کاملا با قوانین وادا مغایرت دارد. در حالیکه بعید می دانم مدیران نادو در مورد این قوانین فقر اطلاعاتی داشته باشند.
دبیر کمیته پزشکی فدارسیون کشتی تصریح کرد: ورزشکاران در حالت عادی هم استرس مسابقات آنهم در سطح جهانی را دارند چه رسد به الان که تمام زندگی آنها به نتایج اعلام شده از سوی آزمایشگاه آلمان بستگی دارد. این شرایط اردوی تیم ملی را کاملا مضطرب کرده است. حتی مربیان تیم را که خوب به هر حال ورزشکاران منتخب خود راشناسایی کرده و ویزای آنها را هم گرفتهاند. ویزایی که مراحل صدور آنها خیلی سخت بود.
ملک محمدی تاکید کرد: البته نباید از استرس ایجاد شده دراردوی تیم ملی کشتی برداشت اشتباه شود. برداشتی مبنی بر اینکه ورزشکاران خودشان میدانند که دوپینگی هستند و از محرض شدن این مسئله ترس دارند. نه؛ اصلا چنین نیست. خصوصا اینکه در بسیاری از موارد دوپینگها از روی ناآگاهی صورت میگیرد. مثل اینکه یکی از ورزشکاران برای ریزش مو دارویی مصرق میکرد که فهرست مواد ممنوعه وادا برای سال 2009 بود اما خودش هرگز از این موضوع اطلاعی نداشت.
پزشک تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی تاکید کرد: به هر حال تاخیر در اعلام نتایج نمونهگیریهای به عمل آمده از ملیپوشان شرایط آرام ملیپوشان را به هم ریخته و این در حالی است که در روز نمونهگیری من و دیگر اعضای کادر فنی از افسران نادو خواستیم که حداقل نتایج را به صورت اورژانسی اعلام کنند. اگر نمی توانند نتایج در کمتر از 48 ساعت بگیرند چرا نمونهگیری میکنند که اینگونه باعث تشویش جو یک تیم شوند. تیمی که احتمال موفقیت آن در پیکارهای جهانی پیش رو بسیار زیاد است.
نظر شما