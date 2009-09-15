مراکز خرید برنج باید در گیلان افزایش یابد

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم اطلاع رسانی در خرید برنج تضمینی بومی تاکید کرد و افزود: مسئولان تلاش و فعالیت خود را در زمینه خرید برنج کشاورزانی که تمایل به فروش دارند بیشترکنند.

وی همچنین با اعلام اینکه باید ویژگی و مزیتهای بخشهای مختلف استان شناسایی شود، اظهار داشت: با تمام توان در جهت رشد و تقویت مزیتها و توسعه و پیشرفت و بهره وری استان باید گام برداشت.

قهرمانی ادامه داد: همه مدیران باید در خصوص رفع گره های قانونی، مشکلات و محدودیتها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعامل و همکاری داشته و در جهت برطرف کردن مشکلات از نمایندگان یاری و کمک بطلبند.

وی با اشاره به اهمیت تولید آبزیان پرورشی در استان خاطرنشان کرد: مطالعه و ایجاد زیربناهای مجتمعهای آبزی پروری، بهبود و افزایش تولیدات آبزیان و توسعه و ساماندهی فعالیتهای صیادی در آبهای ساحلی و داخلی و ... از جمله عملیاتهای اصلی برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی است که مسئولان امر باید توجه ویژه ای به این مهم داشته باشند.

استاندار گیلان در ادامه اظهار داشت: افزایش تولید آبزیان پرورشی از جمله اقدامات مهم و مؤثری است که با سرمایه گذاری کمتر درآمد بیشتری را نصیب استان خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پرورش ماهیان خاویاری از جمله اقداماتی است که می تواند درآمد زایی، ارز آوری و اشتغال پایدار را برای استان ایجاد کرد، ادامه داد: درشش ماهه گذشته اقدامات ارزشمند و قابل تقدیری از سوی سازمان شیلات صورت گرفته و باید پیگیری لازم در خصوص طرح ساماندهی پره های صیادی نهایی کرد تا بتوان حق مطلب را در این زمینه ادا کرد.

قهرمانی همچنین برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی در استان را مهم دانست و افزود: حفاظت و بهره برداری پایدار محیط زیست دریایی، احیای زیستگاه و زیست بومهای خشکی، احیای زیستگاهها و زیست بومهای آبهای داخلی، حفاظت و تکثیر گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر و تهدید، ایمن سازی و توسعه شبکه اطفای حریق در مناطق تحت مدیریت، اجرای طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت مناطق و ... از جمله عملیاتهای اصلی برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی است.