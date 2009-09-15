آب گرفتگی شدید در قائمشهر/ اختلال در کسب و کار شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، باران شدیدی از صبح روز سه شنبه در قائمشهر آغاز و در همان دقایق اول معابر و خیابانهای اصلی شهر مملو از آب شد.

عدم رعایت اصول کانال کشی در معابر و خیابانها و بی توجهی شهرداری به توسعه زیرساختهای رفاهی عمرانی شهری و همچنین ریختن زباله در جوی های آب از سوی برخی کسبه و تاخیر در جمع آوری از سوی شهرداری از دلایل این آب گرفتگی شدید است.

شهرهای شمالی کشور در طول سال و به ویژه در انتهای نیمه اول سال و در شش ماهه دوم سال شاهد بارندگی های شدید و حتی چند روزه است و این گونه آب گرفتگیها در سالهای گذشته نیز تکرار شده است.

مسئولان شهری به ویژه شهرهای پر تراکم و کوچکی نظیر قائم شهر باید از تجربه های سالهای گذشته در بهبود وضعیت هدایت آبهای سطحی استفاده لازم را می کردند تا امروز شاهد چنین آب گرفتگی شدید و مختل شدن کسب و کار مردم نباشیم.

بنابر این گزارش اکثر نقاط کمربندی شمالی و خیابانها و کوچه های فرعی منتهی به آن دچار آب گرفتگی شده اند که می توان حتی از واژه سیل نیز استفاده کرد زیرا علاوه بر اختلال کسب و کار شهروندان، عبور و مرور افراد نیز دچار مشکل شده و ترافیک شدیدی به وجود آمده است.

تنها زیر گذر کمربندی شمالی که دوطرف کمربندی را به یکدیگر متصل می کند تا سقف دچار آب گرفتگی و به یک دریاچه تبدیل شده است.

با توجه به نزدیک شدن به روزهای بازگشایی مدارس در روزهای آینده و آغاز فصل پاییز شاهد بارندگیهای شدید تر از این نیز خواهیم بود و نیاز است مسئولان شهری قائمشهر در بر طرف کردن این معضل و توجه به رفاه حال مردم و بویژه دانش آموزان چاره اندیشی کنند.