به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه سعی شده تا با نگاهی به این داستان، ادبیات کودک، جهان بینی و منش اگزوپری در نگارش داستان" شازده کوچولو" مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌



این داستان که اول بار در 1943 منتشر شد، از معروفترین داستانهای کودکان و سومین داستان پرفروش قرن بیستم در جهان است. اگزوپری در این داستان به شیوه‌ای سورئالیستی به بیان فلسفه خود از دوست داشتن و عشق و هستی می‌پردازد، اثری که صرفاً کودکانه نبوده و روی سخنش با سن و سال خاصی نیست. ‌

اگزوپری در این اثر خیال انگیز وجاودانه، فلسفه دوست داشتن و عواطف انسانی را در خلال سطرهای آن به ساده‌ترین و در عین حال ژرفترین شکل ممکن تجزیه و تحلیل کرده و در سرتاسر کتاب کسانی را که با غوطه ور شدن و دلبستن به مادیات و پایبند بودن به تعصّبها و خودخواهیها و اندیشه‌های خرافی بیجا از راستی و پاکی و خوی انسانی به دور افتاده اند مورد نقد قرار داده است.‌



این اثر به ۱۵۰ زبان مختلف ترجمه شده و در مجموع هشتاد میلیون نسخه از آن به فروش رفته است.‌‌ تا کنون به زبان فارسی نیز بیش از هفت ترجمه مختلف از این اثر جاودان صورت گرفته است.



این برنامه تهیه شده در گروه مطالعات فرهنگی رادیو فرهنگ، به سردبیری و نویسندگی جواد عاطفه، از ساعت 18 تا 19 پخش می شود.