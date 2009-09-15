پیش بینی جابجایی بیش از چهار میلیون و 200 هزار مسافر با اتوبوس در مهر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد سنندجی" افزود: حدود هشت هزار اتوبوس و مینی بوس در مهر ماه به شهروندان خدمات رسانی می کنند و بیش از چهار میلیون و 200 هزار شهروند را جابجا خواهند کرد.

این مقام مسئول در اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه جایگاههای سوخت CNG هنوز با مشکلات زیادی مواجه هستند و کماکان در طی شبانه روز 700 تا 800 اتوبوس قادر به سوختگیری نیستند افزود: مسئولان قولهایی برای رفع مشکلات و تعمیر جایگاههای سوخت CNG تا مهرماه داده بودند که امیدواریم در این فرصت اندک باقی مانده مشکل جایگاههای سوخت برطرف شود در غیر این صورت در مهر ماه نیز همچنان بخش عمده ای از ناوگان اتوبوسرانی به دلیل نداشتن سوخت از رده خارج می شوند و قادر به خدمات رسانی نخواهند بود.

معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تصریح کرد: با توجه به افزایش ترافیک و تعداد سفرها در مهرماه به کارگیری تمام ظرفیت و امکانات موجود ضروری است و باید از تک تک اتوبوسهای شهر تهران نهایت استفاده شود اما متاسفانه به دلیل مشکلات جایگاههای سوخت CNG این نگرانی وجود دارد که بخش عمده ای از اتوبوسها قادر به خدمات رسانی نباشند که امیدواریم هرچه سریعتر مسئولان با رفع مشکلات جایگاههای سوخت امکان فعال بودن تمام ناوگان را فراهم سازند.