برپایی 371 ایستگاه فرهنگی در مسیر راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، "عباد الله رمضانی" با اشاره به برنامه های فرهنگی به مناسبت روز قدس گفت: در این روز به تعداد 371 محله تهران، ایستگاه فرهنگی در مسیر راهپیمایی برپا می شود و سعی می شود تا خود مردم این ایستگاهها را اداره کنند.

وی با بیان اینکه در فضاسازی سیمای شهر متناسب با این روز تبلیغات مختلفی انجام شده است، افزود: در اطراف محلهای تجمع مردم در مسیر راهپیمایی با مشارکت مناطق شهرداری و مجموعه فرهنگی و اجتماعی، فضاسازی شهری برای ایجاد زمینه حضور بیشتر مردم انجام خواهد شد.

رمضانی همچنین با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده به مناسبت فرا رسیدن عید فطر گفت: در همه محلات شهر تهران به مدت دو روز جشنهای ویژه این روز با نام "جشن مغفرت " و در شکرگزاری از رحمت الهی برگزار می شود.

این مقام مسئول با اشاره به برگزاری نماز عید فطر در دانشگاه تهران اظهار کرد: ایستگاههای فرهنگی صلواتی در مسیر ورودی نمازگزاران و اطراف مکان برپایی نماز در دانشگاه تهران مستقر هستند و از نمازگزاران پذیرایی خواهند کرد.

به گفته مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران به مناسبت این عید بزرگ 20 هزار مترمربع فضای فرهنگی تبلیغی در شهر تهران ایجاد می شود.