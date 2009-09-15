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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

رمضانی خبر داد:

برپایی 371 ایستگاه فرهنگی در مسیر راهپیمایی روز قدس

برپایی 371 ایستگاه فرهنگی در مسیر راهپیمایی روز قدس

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری جشن های مغفرت به مدت دو روز در همه محلات تهران همزمان با فرا رسیدن عید فطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عباد الله رمضانی" با اشاره به برنامه های فرهنگی به مناسبت روز قدس گفت: در این روز به تعداد 371 محله تهران، ایستگاه فرهنگی در مسیر راهپیمایی برپا می شود و سعی می شود تا خود مردم این ایستگاهها را اداره کنند.

وی با بیان اینکه در فضاسازی سیمای شهر متناسب با این روز تبلیغات مختلفی انجام شده است، افزود: در اطراف محلهای تجمع مردم در مسیر راهپیمایی با مشارکت مناطق شهرداری و مجموعه فرهنگی و اجتماعی، فضاسازی شهری برای ایجاد زمینه حضور بیشتر مردم انجام خواهد شد.

رمضانی همچنین با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده به مناسبت فرا رسیدن عید فطر گفت: در همه محلات شهر تهران به مدت دو روز جشنهای ویژه این روز با نام "جشن مغفرت " و در شکرگزاری از رحمت الهی برگزار می شود.

این مقام مسئول با اشاره به برگزاری نماز عید فطر در دانشگاه تهران اظهار کرد: ایستگاههای فرهنگی صلواتی در مسیر ورودی نمازگزاران و اطراف مکان برپایی نماز در دانشگاه تهران مستقر هستند و از نمازگزاران پذیرایی خواهند کرد.

به گفته مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران به مناسبت این عید بزرگ 20 هزار مترمربع فضای فرهنگی تبلیغی در شهر تهران ایجاد می شود.

کد مطلب 947638

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