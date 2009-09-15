روز قدس فراتر از مطالبات گروهی و جناحی است/ احزاب ید واحده باشند

کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره علل نامگذاری روز قدس در سال 58 توسط حضرت امام خمینی (ره) و وظیفه مسلمانان در قبال قبله اول خود ، اظهار داشت: امام راحل با نامگذاری روز قدس دست به ابتکاری زدند که موجب شد نه تنها در ایران بلکه در جهان اسلام، این روز یک روز تاثیرگذار باشد.

وی افزود: تاثیرگذرای مثبت روز قدس به حدی است که مشاهده می کنیم برخی مردم جهان که در روز جمعه نمی توانند راهپیمایی این روز را برگزار کنند، در روز یکشنبه اقدام به این راهپیمایی باشکوه می کنند.

سجادی روز قدس را نمایش وحدت مسلمانان در جهان خواند و گفت: این روز یک فرصت طلائی برای مسلمانان جهان است تا علیه ظلم هایی که در فلسطین اشغالی می شود ، انسجام و وحدت خود را به نمایش بگذارند .

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به رسوایی اخیر فروش کلیه جوانان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی ، تصریح کرد: مسلمانان با حضور خود در روز قدس می توانند به افشای این جنایات که علیه جهان اسلام برنامه ریزی می شود ، بپردازند لذا این روز تاثیرگذاری عجیبی دارد و باعث همدلی بیشتر مردم مسلمان جهان می شود و به نوعی رعب و وحشت را در دل دشمنان مسلمانان و به ویژه رژیم صهیونیستی ایجاد می کند.

وی همچنین درخصوص نقش احزاب و گروه ها در این روز ، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه روز قدس موضوعی استراتژیک و راهبردی برای جهان اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است لذا گروه ها و احزاب هم باید با انتشار بیانیه و انجام مصاحبه به حمایت از این روز بپردازند و مردم را به حضور در راهپیمایی روز قدس تشویق کنند.

سجادی اضافه کرد: روز قدس فراتر از کارهای حزبی و گروهی و یک مسئله جهانی است و با اهداف و ارزشهای انقلاب اسلامی همخوانی دارد .

این عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین تصریح کرد: این جبهه نیز به زودی حمایت و تشویق مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس را طی بیانیه ای اعلام خواهد کرد.