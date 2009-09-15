آلمان نحوه خروج نظامیان خود از افغانستان را تدوین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، وزیر خارجه‌ آلمان با ارائه‌ طرحی ۱۰ ماده‌ای چارچوب خروج نیروهای این کشور از افغانستان را روشن کرد. مهلت برای خروج از افغانستان تا سال ۲۰۱۳ تعیین شده است.

وزارت امور خارجه‌ آلمان با ارائه‌ طرحی که "۱۰ قدم برای افغانستان" نام گرفته، رئوس روند خروج نیروهای این کشور از افغانستان را تعیین کرده است. طبق این طرح که به تأیید فرانک ‌والتر اشتاین‌ مایر، وزیر امور خارجه‌‌ رسیده، نخستین پایگاه‌ نظامیان آلمانی مستقر در افغانستان باید تا سال ۲۰۱۱ منحل شود. همزمان باید ۱۵۰۰ نیروی جدید پلیس افغانی نیز برای خدمت در قندوز آموزش دیده باشند.

طبق این طرح دو صفحه ‌ای، اصول چگونگی خروج از افغانستان باید در دوره‌ بعدی قانونگذاری این کشور به تصویب برسد و برای رسیدن به این منظور مسئولان باید اینک مبناها را به درستی تعیین کنند.

این طرح تأکید می ‌کند که بازسازی افغانستان به هدفهای الزام ‌آور و اقدامات احتیاطی کارآمد به منظور نظارت بر اجرا نیازمند است و در کنفرانس آتی افغانستان که بنا بر خواست صدر اعظم آلمان قرار است در سال جاری برگزار شود، نباید به اهداف مبهم بسنده کرد.

طبق طرح پیشنهادی وزارت امور خارجه‌ آلمان، باید تا سال ۲۰۱۱ در تمامی ۱۲۲ منطقه‌ زیر کنترل آلمان در شمال افغانستان دوره‌های آموزش متناسب پلیس به اجرا درآمده و پلیس‌های آموزش‌ دیده کنترل این مناطق را به دست گیرند.

همچنین در منطقه‌ ناآرام قندوز باید هر چه سریعتر ۱۵۰۰ پلیس جدید آموزش ببینند. برای رسیدن به این هدف شمار تعلیم ‌دهندگان آلمانی که در حال حاضر بالغ بر ۲۰۰ نفر می‌شود را باید افزایش داد.

طرح پیشنهادی وزارت امور خارجه‌ آلمان از پایگاه فیض‌آباد به عنوان نخستین مرحله‌ احتمالی خروج نظامیان آلمانی از افغانستان نام برده است. در این پایگاه در حال حاضر ۵۰۰ نظامی آلمانی مشغول خدمت هستند.

طبق طرح یادشده، پایگاه فیض‌آباد باید تا سال ۲۰۱۱ در عمل منحل شده و جای آن را مرکز آموزش نیروهای امنیتی و دفتر رسیدگی به امور پرسنلی گرفته باشد.

موضع جدید اشتاین ‌مایر با مواضع قبلی او در رابطه با افغانستان تناقض دارد. وی پیش از این بارها از لزوم تقویت تلاش‌های آلمان برای کمک به افغانستان سخن گفته بود.

در اوایل ماه جاری، اشتاین ‌مایر از اظهارات "گرهارد شرودر" صدر اعظم پیشین، مبنی بر لزوم پایان بخشیدن به حضور نظامیان بین‌المللی در افغانستان تا سال ۲۰۱۵ انتقاد کرده بود.