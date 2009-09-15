  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۱۶

حضور ایران در بزرگترین واقعه صنعت گردشگری آسیا

حضور ایران در بزرگترین واقعه صنعت گردشگری آسیا

نمایشگاه گردشگری جاتا 2009 ژاپن که از آن به عنوان بزرگترین رویداد صنعت گردشگری آسیا یاد می شود 26 شهریور تا 29 مهرماه با حضور بیش از 100 کشور جهان در محل نمایشگاه دائمی توکیو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاتای ژاپن یکی از مهمترین و تخصصی ترین نمایشگاههای جنوب شرق آسیا به شمار رفته و سالانه با همکاری انجمن آژانسهای مسافرتی ژاپن در فضایی به مساحت 80660 متر برگزار می شود.

رئیس ستاد تبلیغات و نمایشگاهها با تاکید بر حضور هدفمند ایران در این نمایشگاه و ارائه برنامه مدون نمایشگاهی و تبلیغاتی برای توسعه مناسبات گردشگری میان شرکت کنندگان ایرانی با همتایان جهانی خود در جاتا گفت: ستاد تبلیغات نمایشگاهها سرفصل جدیدی از حضور حرفه ای ایران در نمایشگاههای جهانی را به عنوان کشوری مدعی در عرصه صنعت گردشگری آغاز کرده و امیدواریم که با مذاکرات صورت گرفته میان بخش خصوصی گردشگری کشورمان با حاضران در جاتا 2009 شاهد افزایش تعاملات دو جانبه میان ایران و ژاپن در عرصه گردشگری باشیم.

برزین گفت: نمایشگاه جهانی گردشگری جاتا 2008 ژاپن از جمله معتبرترین نمایشگاههای موسسات مرتبط با صنعت گردشگری در سطح جهان محسوب شده و به دلیل شمار زیاد شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان تخصصی و عمومی محلی مناسب برای مذاکره و رایزنی میان آژانس ها، نهادها و شرکت های مرتبط با صنعت گردشگری و جهانگردی در سطح داخلی و جهانی به شمار می رود.

وی با اشاره به برنامه های صنایع توریسم ژاپن به عنوان بازاری بسیار قوی در جهان و خروج سالانه 18 میلیون گردشگر ژاپنی به سوی مرزهای جهانی اظهار امیدواری کرد تا با اتخاذ تمهیدات مناسب در حوزه بازاریابی و تبلیغات، سهم ایران از گردشگران ژاپنی و مسافران کشورهای جنوب شرق آسیا که اشتراکات فرهنگی و تمدنی زیادی با ما دارند، افزایش یابد.

برزین با بیان اینکه نمایشگاه جاتا از دو واقعه «کنفرانس یا همایش گردشگری» و «نمایشگاه جاتا» تشکیل شده است افزود: گسترش صنعت توریسم و مسافرت و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به مصرف کنندگان ژاپنی هدف برگی از مجموع اهداف نمایشگاهی جاتا را در بر می گیرد.

همچنین با وجود آمار تصاعدی بازدیدکنندگان عمومی، تخصصی و رسانه ای نمایشگاه جاتا 2008 که بیش از یک صد هزار نفر را در بر گرفته است، بدون شک حضور ایران در این نمایشگاه رویداد بزرگی برای تحقق اهداف تبلیغاتی و تثبیت جایگاه کشورمان به عنوان مقصدی امن و قابل اعتنا در میان مقاصد گردشگری جهان و گسترش سبد تبلیغاتی و نمایشگاهی این صنعت فرابخشی محسوب خواهد شد.

به گفته رئیس ستاد تبلیغات و نمایشگاهها هر ساله و همزمان با برگزاری نمایشگاه جهانگردی برای افزایش سطح اطلاع و دامنه تخصصی صنایع مرتبط با گردشگری در جاتا، کنفرانسها و سمپوزیمهایی برگزار می شود که علاقه مندان زیادی نیز به این ویژه برنامه ها جذب می شوند.

امسال نیز برگزارکنندگان جاتا برنامه هایی چون سمینار بازار تورهای خروجی ژاپن و چگونگی راهیابی به این بازار، سمپوزیوم چگونه بهترین مقصد گردشگری را ایجاد کنیم؟ سمپوزیوم مدیریت بحران در گردشگری و سمپوزیومهایی چون دغدغه ها واولویت های خطوط هوایی، کشف دوباره جادوی سفرهای دریایی و کاهش علاقه سفرهای برون مرزی در ژاپن را برنامه ریزی کرده اند که شرکت کنندگان ایرانی نیز در این برنامه ها حضور دارند.

کد مطلب 947665

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها