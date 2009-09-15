حضور ایران در بزرگترین واقعه صنعت گردشگری آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، جاتای ژاپن یکی از مهمترین و تخصصی ترین نمایشگاههای جنوب شرق آسیا به شمار رفته و سالانه با همکاری انجمن آژانسهای مسافرتی ژاپن در فضایی به مساحت 80660 متر برگزار می شود.

رئیس ستاد تبلیغات و نمایشگاهها با تاکید بر حضور هدفمند ایران در این نمایشگاه و ارائه برنامه مدون نمایشگاهی و تبلیغاتی برای توسعه مناسبات گردشگری میان شرکت کنندگان ایرانی با همتایان جهانی خود در جاتا گفت: ستاد تبلیغات نمایشگاهها سرفصل جدیدی از حضور حرفه ای ایران در نمایشگاههای جهانی را به عنوان کشوری مدعی در عرصه صنعت گردشگری آغاز کرده و امیدواریم که با مذاکرات صورت گرفته میان بخش خصوصی گردشگری کشورمان با حاضران در جاتا 2009 شاهد افزایش تعاملات دو جانبه میان ایران و ژاپن در عرصه گردشگری باشیم.

برزین گفت: نمایشگاه جهانی گردشگری جاتا 2008 ژاپن از جمله معتبرترین نمایشگاههای موسسات مرتبط با صنعت گردشگری در سطح جهان محسوب شده و به دلیل شمار زیاد شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان تخصصی و عمومی محلی مناسب برای مذاکره و رایزنی میان آژانس ها، نهادها و شرکت های مرتبط با صنعت گردشگری و جهانگردی در سطح داخلی و جهانی به شمار می رود.

وی با اشاره به برنامه های صنایع توریسم ژاپن به عنوان بازاری بسیار قوی در جهان و خروج سالانه 18 میلیون گردشگر ژاپنی به سوی مرزهای جهانی اظهار امیدواری کرد تا با اتخاذ تمهیدات مناسب در حوزه بازاریابی و تبلیغات، سهم ایران از گردشگران ژاپنی و مسافران کشورهای جنوب شرق آسیا که اشتراکات فرهنگی و تمدنی زیادی با ما دارند، افزایش یابد.

برزین با بیان اینکه نمایشگاه جاتا از دو واقعه «کنفرانس یا همایش گردشگری» و «نمایشگاه جاتا» تشکیل شده است افزود: گسترش صنعت توریسم و مسافرت و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به مصرف کنندگان ژاپنی هدف برگی از مجموع اهداف نمایشگاهی جاتا را در بر می گیرد.

همچنین با وجود آمار تصاعدی بازدیدکنندگان عمومی، تخصصی و رسانه ای نمایشگاه جاتا 2008 که بیش از یک صد هزار نفر را در بر گرفته است، بدون شک حضور ایران در این نمایشگاه رویداد بزرگی برای تحقق اهداف تبلیغاتی و تثبیت جایگاه کشورمان به عنوان مقصدی امن و قابل اعتنا در میان مقاصد گردشگری جهان و گسترش سبد تبلیغاتی و نمایشگاهی این صنعت فرابخشی محسوب خواهد شد.

به گفته رئیس ستاد تبلیغات و نمایشگاهها هر ساله و همزمان با برگزاری نمایشگاه جهانگردی برای افزایش سطح اطلاع و دامنه تخصصی صنایع مرتبط با گردشگری در جاتا، کنفرانسها و سمپوزیمهایی برگزار می شود که علاقه مندان زیادی نیز به این ویژه برنامه ها جذب می شوند.

امسال نیز برگزارکنندگان جاتا برنامه هایی چون سمینار بازار تورهای خروجی ژاپن و چگونگی راهیابی به این بازار، سمپوزیوم چگونه بهترین مقصد گردشگری را ایجاد کنیم؟ سمپوزیوم مدیریت بحران در گردشگری و سمپوزیومهایی چون دغدغه ها واولویت های خطوط هوایی، کشف دوباره جادوی سفرهای دریایی و کاهش علاقه سفرهای برون مرزی در ژاپن را برنامه ریزی کرده اند که شرکت کنندگان ایرانی نیز در این برنامه ها حضور دارند.