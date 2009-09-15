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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

صرفه جویی 3.5 میلیارد ریالی در هزینه های شرکت آبفای خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی گفت: با انجام مهندسی مجدد برروی تأسیسات موجود آب شرب چاه های تأمین کننده در شهرهای استان از صرف هزینه 3.5 میلیارد ریالی برای حفر و تجهیز چاه جدید جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی هاشمی مقدم پیش از ظهرسه شنبه در بازدید از پروژه های شرکت آب وفاضلاب در شهرستان بیرجند افزود: با اقدامات انجام شده 70 لیتر در ثانیه افزایش آبدهی به وجود آمده است.

وی به تأمین آب شرب مطمئن برای 19 شهر استان در ماه های گرم سال جاری اشاره کرد واظهارداشت: با سرویس، نگهداری وتعمیر به موقع ومناسب سازی تأسیسات الکترومکانیکی چاه های آب شرب وایستگاه های پمپاژ آب شرب سالم برای شهروندان استان تأمین وهیچ گونه قطعی یاکمبود آب در شهرها وجود نداشته است.

معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی گفت: در راستای اعمال مدیریت تولید ومصرف نیز 30 دستگاه کنتورهای حجمی آلتراسونیک ومغناطیسی برروی منابع تولید آب ورودی وخروجی در چاه های آب شرب استان نصب شده است.

وی به بهره مندی سه هزار و 561 واحد مسکونی از خدمات بهداشتی فاضلاب در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: بهره مندی واحدهای مسکونی از خدمات نصب وبهره برداری انشعابات فاضلاب نسبت به سال 86 از رشد 2.61 درصدی برخوردار است. 

هاشمی مقدم در خصوص افزایش نصب انشعابات فاضلاب وبهره برداری از پساب، افزود: برنامه ریزی هایی در خصوص تحویل گیری خطوط، آموزش وظرفیت سازی پیمانکاران بومی وارتقای کیفی فعالیت ها صورت گرفته است.

به گفته وی از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه امسال بالغ بر یک هزار مشترک از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب بهره مند شدند.

کد مطلب 947666

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