بیشترین آمار تخلفات ساختمانی مربوط به تغییر کاربری است

رضا نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع تغییر کاربری آماری معادل 57 درصد تخلفات ساختمانی را به خود اختصاص داده که در سه ماه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است.

این مقام مسئول افزود: در سه ماه اول سال 88 صدور مجوز ساخت واحد مسکونی در پایتخت کاهش چشمگیری داشت و تعداد پروانه های ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد کاهش داشته است.

نگهبان ادامه داد: در سه ماه ابتدای امسال تعداد تخلفات در موضوع تراکم مسکونی 19 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است و تخلف مازاد بر تراکم نیز با کاهش 28 درصدی روبرو بوده است .

تغییرکاربری در سه ماهه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه درسال 87، 14%افزایش نشان می دهد.

بیشترین تخلفات ساختمانی پس از تغییر کاربری موضوع مازاد بر تراکم با 30 درصد بوده و کمترین آن مربوط به تخلف در حد تراکم با سهم 13 درصد از کل تخلفات بوده است.





