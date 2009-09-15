به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا فرداشب با برگزاری هشت دیدار در گروه های چهارگانه برگزار می شود که اینتر ایتالیا در مهم ترین دیدار، در سن سیرو میلان میزبان بارسلونا، مدافع عنوان قهرمانی خواهد بود.

دیدار فردای این دو تیم از چند جنبه قابل بررسی است. اول اینکه خوزه مورینیو که تا پیش از این در سمت مربیگری تیم چلسی، رقابت هایی داغ و جنجالی با بارسلونا داشت این بار در کسوت مربیگری اینتر به مصاف این تیم پرقدرت اسپانیایی خواهد رفت. زمانی که مورینیو در اواخر دهه 90 در سمت دستیار سر بابی رابسون در تیم بارسا فعالیت می کرد، پپ گواردیولا، مربی حال حاضر این تیم، در خط میانی به بازی می پرداخت.

از دیگر موارد جالب توجه این دیدار، رویارویی ساموئل اتوئو (اینتر) و زلاتان ابراهیمویچ (بارسا) است. جای این دو مهاجم در رقابت های این فصل با یکدیگر عوض شده است که این امر می تواند به مهیج شدن این بازی کمک کند. برنامه کامل رقابت های چهارشنبه شب به این ترتیب است:



گروه E

* لیورپول - دبرسن

* لیون - فیورنتینا

گروه F

* دینامو کی یف - روبین کازان

* اینتر میلان - بارسلونا

گروه G

* سویا - یونیه را اورزینچنی

* اشتوتگارت - رنجرز

گروه H

* المپیاکوس - آلکمار

* استاندارد لی یژ - آرسنال