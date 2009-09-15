  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۶

لیگ قهرمانان اروپا/

اینتر - بارسلونا گل سرسبد بازی‌ها / باز هم مورینیو باز هم بارسا

اینتر - بارسلونا گل سرسبد بازی‌ها / باز هم مورینیو باز هم بارسا

روز دوم از مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در حالی چهارشنبه شب برگزار می شود که دیدار اینتر - بارسلونا، سایر دیدارها را تحت الشعاع خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا فرداشب با برگزاری هشت دیدار در گروه های چهارگانه برگزار می شود که اینتر ایتالیا در مهم ترین دیدار، در سن سیرو میلان میزبان بارسلونا، مدافع عنوان قهرمانی خواهد بود.

دیدار فردای این دو تیم از چند جنبه قابل بررسی است. اول اینکه خوزه مورینیو که تا پیش از این در سمت مربیگری تیم چلسی، رقابت هایی داغ و جنجالی با بارسلونا داشت این بار در کسوت مربیگری اینتر به مصاف این تیم پرقدرت اسپانیایی خواهد رفت. زمانی که مورینیو در اواخر دهه 90 در سمت دستیار سر بابی رابسون در تیم بارسا فعالیت می کرد، پپ گواردیولا، مربی حال حاضر این تیم، در خط میانی به بازی می پرداخت.

از دیگر موارد جالب توجه این دیدار، رویارویی ساموئل اتوئو (اینتر) و زلاتان ابراهیمویچ (بارسا) است. جای این دو مهاجم در رقابت های این فصل با یکدیگر عوض شده است که این امر می تواند به مهیج شدن این بازی کمک کند. برنامه کامل رقابت های چهارشنبه شب به این ترتیب است:

گروه E
* لیورپول - دبرسن
* لیون - فیورنتینا

گروه F
* دینامو کی یف - روبین کازان
* اینتر میلان - بارسلونا

گروه G
* سویا - یونیه را اورزینچنی
* اشتوتگارت - رنجرز

گروه H
* المپیاکوس - آلکمار
* استاندارد لی یژ - آرسنال

کد مطلب 947673

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها