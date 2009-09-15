انشعابهای غیرمجاز برق در استان مرکزی صورتحساب دریافت می کنند

محمدرضا کریم‌بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه از این تعداد انشعاب غیرمجاز برق در استان، 730 انشعاب به اشتراک قانونی تبدیل و بقیه جمع‌آوری شده‌اند افزود: همچنین برای انشعابات غیرمجاز باقیمانده در هر سیکل با محاسبه میانگین مصرف صورتحساب صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه افراد شناسایی شده تا زمان واگذاری انشعاب باید این صورتحساب را پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: هدف از جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، قانونمند کردن این انشعابات، کاهش تلفات، پایدارسازی شبکه و توزیع برق مطمئن است.

وی مهمترین مولفه‌ی تلفات در شبکه برق را انشعابات غیرمجاز در بخش توزیع عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا و برای جلوگیری از تلفات شبکه برق در استان مرکزی اقدامات موثری انجام شده است.

کریم‌بخش یادآور شد: برقهای غیرمجاز نه تنها آسیبهای زیادی به شبکه برق وارد می‌کند بلکه هرگونه اقدام برای استفاده غیرمجاز از شبکه خطرات جانی برای فرد استفاده‌ کننده از برق غیرمجاز به دنبال خواهد داشت.

وی تاکید کرد: استفاده از کابل‌های خودنگهدار، بررسی و نظارت بر شبکه برق در استان به صورت مداوم و مستمر باعث می‌شود تا امکان بازگشت به انشعاب غیرمجاز در شبکه برق کاهش چشمگیری داشته باشد.