به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس روزپنجشنبه وجمعه آخر رمضان در دیوانیه آیت الله مهری رئیس تجمع علمای شیعه ونماینده مراجع تقلید درکویت با مدیریت جنبش توافق اسلامی و مشارکت رایزنی فرهنگی ومشارکت کلیسای کویت برگزار می‌شود.

کتاب "قدس از دیدگاه امام" و سخنرانی قدس مقام معظم رهبری به چهار زبان عربی، فارسی، انگلیسی و فرانسه که توسط رایزنی فرهنگی ایران چاپ و توزیع شده، در این نمایشگاه به حضار اهدا می‌شود.

فعالیتهای این کنفرانس پیرامون چهار محور دور خواهد زد که عبارتند از: حق مقاومت برای دفع تجاوز از دیدگاه شرع وقانون، نقش مسجد وکلیسا و مسئولان و شخصیتهای آن در حمایت از مقاومت، برخوردهای سیاسی و حقوقی و نقش آن در پیکار جلب عقول وقلوب، و فرهنگ مبادرت و بیدار ساختن وجدانهای بشری برای نصرت و یاری مظلومان برستمگران.

این کنفرانس در دیوانیه سید محمد باقر مهری دبیرکل تجمع شیعیان کویت و زیر نظر ارشمندریت افرام الطعمی معاون اسقــف بغداد و کویت و خلیج فارس برگزارمی‌شود.





