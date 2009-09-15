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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

همایش دو روزه قدس در کویت برگزار می‌شود

همایش دو روزه قدس به همت رایزنی فرهنگی ایران و با همکاری جنبش توافق اسلامی، در کویت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس روزپنجشنبه وجمعه آخر رمضان در دیوانیه آیت الله مهری رئیس تجمع علمای شیعه ونماینده مراجع تقلید درکویت با مدیریت جنبش توافق اسلامی و مشارکت رایزنی فرهنگی ومشارکت کلیسای کویت برگزار می‌شود.

کتاب "قدس از دیدگاه امام" و سخنرانی قدس مقام معظم رهبری به چهار زبان عربی، فارسی، انگلیسی و فرانسه که توسط رایزنی فرهنگی ایران چاپ و توزیع شده، در این نمایشگاه به حضار اهدا می‌شود.

فعالیتهای این کنفرانس پیرامون چهار محور دور خواهد زد که عبارتند از: حق مقاومت برای دفع تجاوز از دیدگاه شرع وقانون، نقش مسجد وکلیسا و مسئولان و شخصیتهای آن در حمایت از مقاومت، برخوردهای سیاسی و حقوقی و نقش آن در پیکار جلب عقول وقلوب، و فرهنگ مبادرت و بیدار ساختن وجدانهای بشری برای نصرت و یاری مظلومان برستمگران.

این کنفرانس در دیوانیه سید محمد باقر مهری دبیرکل تجمع شیعیان کویت و زیر نظر ارشمندریت افرام الطعمی معاون اسقــف بغداد و کویت و خلیج فارس برگزارمی‌شود.
 
 

کد مطلب 947680

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