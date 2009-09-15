به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر یزدانی افزود: هدف از اجرای این طرح که در قالب مهندسی فرهنگی امور تربیتی دانش آموزان صورت می گیرد، شاداب سازی مدارس و کوشش برای رقابت پذیر ساختن مدارس در مقایسه با نهادهای فرهنگی رقیب و تبدیل آنها به کانون عرضه خدمات فرهنگی-هنری برای دانش آموزان است.

وی گفت: این طرح نیز مانند سایر طرحهای زیرمجموعه طرح تحول بخشی معاونت پرورشی به دنبال تحقق اهداف و تعاریف ذکر شده از مدرسه در اسناد تحول بنادین وزارت آموزش و پرورش است و پس از اجرای مرحله ای به تدریج در مدارس سراسر کشور به اجرا در می آید.