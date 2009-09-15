فراموشی خانه های تاریخی استان مرکزی/ خانه امیرکبیر مدفون درزیر آسفالت!

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، خانه، خاطره انگیزترین جایی است که از بزرگی به یادگار می ماند این را بسیاری از گردشگرانی که به دیدن خانه امام خمینی(ره) در خمین می آیند به زبان می آوردند و معتقدند: اینکه بدانیم و ببینیم رهبر کبیر انقلاب به عنوان بزرگترین رهبر انقلابی، دینی و مردمی جهان در کجا به دنیا آمده و بزرگ شده و جوانی خود را گذرانده مهم است و بخشی از از فهم و دانسته های ما از همین دیدنهاست.

در استان مرکزی از این دست خانه ها کم نیست چرا که در دامنه بزرگی، شخصیتهای بزرگی از استان مرکزی برخاسته اند و از هر کدام خانه و کاشانه ای به وسعت دانایی و دانش، دین و وطن پرستی این بزرگان بر جای مانده است و استان مرکزی از این نظر چیزی کم ندارد.

آثاری که به عقیده صاحب نظران می تواند زمینه توسعه گردشگری استان را فراهم و عاملی برای معرفی سابقه، فرهنگ و بزرگان استان باشد.

به عقیده کارشناسان مسائل تربیتی نشان دادن پیشینه فرهنگی علاوه بر ایجاد غرور ملی، می تواند زمینه ای برای الگو گیری جوانان از گذشتگان افتخار آمیزشان باشد و گامی در مسیر توسعه و علم باشد.

با وجود این آثار و اقدامات انجام گرفته در مورد آنان، آنطور که باید به این آثار توجه نشده است به عنوان مثال خانه امام خمینی در خمین یا خانه امیرکبیر بزرگ مرد تاریخ ایران در روستای هزاوه.

در حالیکه خانه تاریخی امام خمینی می تواند به قطب گردشگری و تاریخی منطقه ای و حتی جهانی تبدیل شود سالهاست که در این خانه عملیات مرمت صورت می گیرد ولی هنوز به آن سطحی که قابلیت آنر ا دارد نرسیده است.

خانه امیرکبیر در روستای هزاوه همچنان مدفون در زیر آسفالت خیابان

خانه امیر کبیر در روستای هزاوه با توجه به اینکه این روستا به عنوان قطب گردشگری به تصویب رسیده سالهاست که مورد بی توجهی است و سالهاست که قرار است خانه احیاء شود اما همچنان در زیر آسفالت خیابان مدفون است!

خانه عالمان نراقی در شهر نراق در حالیکه سالها پیش قرار بود خریداری و مرمت شود همچنان نیازمند مرمت و توجه است.

خانه تاریخی امام خمینی در خمین، خانه امیر کبیر در روستای هزاوه، مقبره پروفسور حسابی در تفرش که بنیاد دکتر حسابی در کنار آن است و سالهاست که قرار است تکمیل شود، خانه نظامی گنجوی در یکی از روستاهای تفرش، و... همه و همه توانمندی های منطقه ای، جهانی و فرهنگی گردشگری استان مرکزی ست که اقدامی جدی برای آنها صورت نگرفته است.

طبق آخرین آمار روزانه بیش از 10 هزار نفر از خانه امام خمینی در خمین دیدن می کنند این گردشگران بدون تبلیغ خانه امام خمینی به عنون یک اثر تاریخی به این دیار می آیند که بی تردید با انجام اقداماتی گردشگران تا دهها برابر قابل افزایش است.