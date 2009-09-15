سهمیه آرد یزد باید افزایش پیدا کند

علی ‌اکبر اولیا در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با ارسال نامه ‌ای به وزیر بازرگانی با اشاره به نابسامانی عرضه نان در یزد، خواستار افزایش سهمیه آرد در این شهرستان شده ایم.

وی افزود: در این نامه همچنین درخواست برخورد مناسب با تخلفات به منظور کاهش ازدحام در نانوایی ‌های یزد انجام شده است.

اولیا یادآور شد: در این نامه پیشنهاد شده تا عرضه نان با آرد قیمت تعدیلی به صورت خشکه‌ پزی که جزو فرهنگ مصرف در استان یزد است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس همچنین با اشاره به راهکارهای عرضه نان در تهران، عرضه نان در تهران را به مراتب بهتر و مطلوبتر از شهر یزد توصیف کرده است.

رشته کارشناسی ارشد نهج البلاغه در دانشگاه یزد راه اندازی می شود

اولیا با اشاره به دیدار اخیر خود با مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی اظهار داشت: در این دیدار علاوه بر تصویب چند رشته در دانشگاه آزاد یزد، روند تصویب رشته نهج ‌البلاغه در یزد نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد : در این جلسه چند رشته کارشناسی در دانشگاه یزد تصویب و مقرر شد تا چند رشته دیگر نیز پس از رفع نواقص تصویب شود.

اولیا یادآور شد: در ادامه این جلسه همچنین تاسیس رشته کارشناسی ارشد نهج ‌البلاغه در دانشگاه یزد پیگیری و مدیرکل این دفتر از تصویب قریب‌ الوقوع این رشته خبر داد.