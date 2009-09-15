کنگره بین المللی هیپوفیز در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنگره مباحثی نظیر اختلالات هورمون رشد در بزرگسالان، پرتو درمانی (گامانایف)، جراحی هیپوفیز از طریق آندوسکوپی، شیوه های تشخیص پوشینز، نورو پاتولوژی، اختلالات بینایی ناشی از ضایعات هیپوفیز و درمانهای جدید طبی آکرومگالی و پوشینز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در طول 3 روز برگزاری کنگره بین المللی هیپوفیز تهران اساتید این رشته از دانشگاههای هاروارد، ویرجینیا، لوزان، مارسی و ناپل به همراه اساتید و جراحان متخصص ایرانی و شرکت کنندگانی از کشورهای اسلامی به ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی طبی و دارویی ایران و جهان به دستیاران، جراحان و متخصصان کشور خواهند پرداخت.

شرکت در این کنگره برای جراحان و متخصصان دارای امتیاز بازآموزی وزارت بهداشت است.

کنگره بین المللی هیپوفیز روزهای 29 و 30 مهرماه و اول آبان امسال برگزار می شود و شرکت در این کنگره برای دستیاران رایگان است.