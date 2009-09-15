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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

شماره جدید نشریه "تاریخ اقتصاد سیاسی" منتشر شد

شماره جدید نشریه "تاریخ اقتصاد سیاسی" منتشر شد

شماره جدید (پائیز 2009) فصلنامه "تاریخ اقتصاد سیاسی" از سوی انتشارات دانشگاه دوک منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه به مطالعه و بررسی مکتبهای اقتصاد سیاسی از جنبه تاریخی می‌پردازد.

این فصلنامه نقش بسیار مهمی در گسترش ادبیات تاریخ اندیشه‌های سیاسی ایفا کرده است و در این زمینه یکی از نشریات موثر و برجسته به شمار می‌رود.

هر شماره از نشریه مشتمل بر مقالات تحلیلی و مروری و معرفی و نقد کتاب است که کتابهای مهم و مطرح  در حوزه تاریخ اندیشه اقتصادی در آن معرفی می‌شود.

تحلیل نظریه‌های اقتصادی، تاریخ اقتصاد و تاریخ نظریه‌های اقتصادی از جمله موضوعات محوری‌ای هستند که در این نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

"شواهد جدید درباره اندیشه کینز نسبت به جان استورات میل" اثر مایکل وایت، "فرانک رمزی: اقتصاددانان کمبریج" اثر پترو گارسیا دوآرته و "یادداشتهای رمزی درباه حساب ذخیره و مالیات" اثر دوآرته از جمله موضوعاتی هستند که در این شماره از نشریه مورد بررسی قرار گرفته است.

"اقتصاددانان لیبرال و سیاستهای اصلاحی در یونان قرن 19" اثر مایکل سالیدوپولوس موضوع دیگری است که در این نشریه مورد توجه قرار گرفته است.   

کد مطلب 947754

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