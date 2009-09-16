۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

اخلاقی در گفتگو با مهر:

می خواهم با کسب مدال طلای جهان مردم ایران را خوشحال کنم

کشتی گیر فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم گفت: می خواهم گردن آویز طلا رقابتهای جهانی بر روی سینه ام بدرخشد و باعث شادی دل مردم ایران شوم.

حبیب الله اخلاقی کشتی گیر فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از عملکرد خوب در رقابتهای جام وهبی امره ترکیه و حیدر علی اف آذربایجان و با توجه به کشتی های خوبی که در رقابتهای داخلی بجا گذاشتم با تصمیم کادر فنی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی انتخاب شدم.

وی ادامه داد: در این مدت تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی دنبال کرده و با توجه به درایت کادر فنی و بخصوص محمد بنا کلیه کشتی گیران با روحیه بسیار بالا و آمادگی مناسب آماده حضور در رقابتهای جهانی می شوند.

اخلاقی تاکید کرد: در دو جام بین المللی در ترکیه و آذربایجان با برخی از حریفان سرشناسم کشتی گرفتم و با کمک کادر فنی فیلم مبارزات بقیه مدعیان را نیز آنالیز کرده ام و امیدوارم با توجه به اینکه کشتی گیران قدرتمندی را پیش رو دارم نماینده شایسته ای برای کشتی ایران در رقابتهای جهانی باشم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انگیزه بسیار بالایی دارم و امیدوارم حاصل تلاشهای چند ساله ام با کسب مدال طلای رقابتهای جهانی دانمارک به ثمر بنشیند.

رقابتهای کشتی فرنگی جهان روزهای 3 تا 5 مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.

