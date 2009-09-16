می خواهم با کسب مدال طلای جهان مردم ایران را خوشحال کنم

حبیب الله اخلاقی کشتی گیر فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از عملکرد خوب در رقابتهای جام وهبی امره ترکیه و حیدر علی اف آذربایجان و با توجه به کشتی های خوبی که در رقابتهای داخلی بجا گذاشتم با تصمیم کادر فنی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی انتخاب شدم.

وی ادامه داد: در این مدت تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی دنبال کرده و با توجه به درایت کادر فنی و بخصوص محمد بنا کلیه کشتی گیران با روحیه بسیار بالا و آمادگی مناسب آماده حضور در رقابتهای جهانی می شوند.

اخلاقی تاکید کرد: در دو جام بین المللی در ترکیه و آذربایجان با برخی از حریفان سرشناسم کشتی گرفتم و با کمک کادر فنی فیلم مبارزات بقیه مدعیان را نیز آنالیز کرده ام و امیدوارم با توجه به اینکه کشتی گیران قدرتمندی را پیش رو دارم نماینده شایسته ای برای کشتی ایران در رقابتهای جهانی باشم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انگیزه بسیار بالایی دارم و امیدوارم حاصل تلاشهای چند ساله ام با کسب مدال طلای رقابتهای جهانی دانمارک به ثمر بنشیند.

رقابتهای کشتی فرنگی جهان روزهای 3 تا 5 مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.