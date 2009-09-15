اجرای طرح مهر در رمضان همراه با شور و نشاط دانش آموزان

فاطمه باغبان بهار پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان که با حضور رِِئیس شورای اسلامی شهر، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، مدیر سازمان تاکسیرانی، مدیر شهرداری منطقه 2، مدیر سازمان اتوبوسرانی و اعضا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا برگزار شد، همکاری بخشهای مختلف شهرداری و سایر سازمانها را در اجرای طرح مهر خواستار شد.

وی انجام تبلیغات لازم جهت اطلاع رسانی دانش آموزان و شهروندان در ایجاد شور و نشاط آنها را مؤثر دانست و از مجریان این طرح خواست به صورت ویژه و با لباس فرم در جهت اجرای هر چه بهتر این طرح همکاری نمایند.

باغبان بهار هدف از اجرای این طرح را خدمت رسانی در جهت رفاه حال دانش آموزان و شهروندان بیان کرد.

وی هماهنگی، همراهی و ترغیب عموم شهروندان به منظور حفظ و نظافت شهر، اجرای برنامه های آموزش شهروندی و تلاش در جهت ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم را از دیگر اهداف برگزاری این طرح دانست و ابراز امیدواری کرد، خانواده های دانش آموزان مشارکت خوبی را در انجام این طرح داشته باشند.

در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر همدان، استفاده بهینه از فرصت و زمان و مدیریت درست جهت هماهنگ نمودن فعالیتها را خواستار شد.

محسن صادقیان با اشاره به نزدیکی سال تحصیلی جدید گفت: هر کاری که در حیطه مدارس و مراکز آموزشی انجام می شود بایستی با بازتاب خاصی در سطح شهر نمایان شود و در روحیه، نشاط و شادابی شهروندان تأثیرگذار باشد.

وی بهترین فرصت برای انجام این سری از طرحها را 15 شهریور تا 15 مهر ماه عنوان کرد و افزود: آموزش شهروندی و انجام کارهای به ظاهر جزئی مثل اهدای یک شاخه گل به دانش آموزان ، در روحیه آنان بسیار تأثیر گذار خواهد بود.