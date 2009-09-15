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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۳۹

در همدان؛

اجرای طرح مهر در رمضان همراه با شور و نشاط دانش آموزان

اجرای طرح مهر در رمضان همراه با شور و نشاط دانش آموزان

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان، گفت: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، طرحی را به عنوان طرح مهر پیشنهاد نموده که توسط شهرداری و سازمان های دیگر اجرا می شود.

فاطمه باغبان بهار پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان که با حضور رِِئیس شورای اسلامی شهر، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، مدیر سازمان تاکسیرانی، مدیر شهرداری منطقه 2، مدیر سازمان اتوبوسرانی و اعضا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا برگزار شد، همکاری بخشهای مختلف شهرداری و سایر سازمانها را در اجرای طرح مهر خواستار شد.

وی انجام تبلیغات لازم جهت اطلاع رسانی دانش آموزان و شهروندان در ایجاد شور و نشاط آنها را مؤثر دانست و از مجریان این طرح خواست به صورت ویژه و با لباس فرم در جهت اجرای هر چه بهتر این طرح همکاری نمایند.

باغبان بهار هدف از اجرای این طرح را خدمت رسانی در جهت رفاه حال دانش آموزان و شهروندان بیان کرد.

وی هماهنگی، همراهی و ترغیب عموم شهروندان به منظور حفظ و نظافت شهر، اجرای برنامه های آموزش شهروندی و تلاش در جهت ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم را از دیگر اهداف برگزاری این طرح دانست و ابراز امیدواری کرد، خانواده های دانش آموزان مشارکت خوبی را در انجام این طرح داشته باشند.

در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر همدان، استفاده بهینه از فرصت و زمان و مدیریت درست جهت هماهنگ نمودن فعالیتها را خواستار شد.

محسن صادقیان با اشاره به نزدیکی سال تحصیلی جدید گفت: هر کاری که در حیطه مدارس و مراکز آموزشی انجام می شود بایستی با بازتاب خاصی در سطح شهر نمایان شود و در روحیه، نشاط و شادابی شهروندان تأثیرگذار باشد.

وی بهترین فرصت برای انجام این سری از طرحها را 15 شهریور تا 15 مهر ماه عنوان کرد و افزود: آموزش شهروندی و انجام کارهای به ظاهر جزئی مثل اهدای یک شاخه گل به دانش آموزان ، در روحیه آنان بسیار تأثیر گذار خواهد بود.

کد مطلب 947769

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