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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۴

مدارس مازندران به 7200 اتاق بهداشت نیاز دارد

مدارس مازندران به 7200 اتاق بهداشت نیاز دارد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به وجود 530 هزار دانش آموز در مدارس استان گفت: دانش آموزان مازنی در مدارس خود به هفت هزار و 203 اتاق بهداشت نیاز دارند.

احمد فرهودی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: هم اکنون سه هزار و 644 مدرسه ابتدایی، دو هزار و 102 مدرسه راهنمایی و هزار و 771 مدرسه متوسطه در مازندران وجود دارد که به ترتیب هر کدام از مدارس این مقاطع هزار و 345، 875 و 682 آبخوری وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: مدارس ابتدایی مازندران به سه هزار و 791، راهنمایی هزار و 887 و متوسطه استان به سه هزار و 221 آبخوری نیازمند هستند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران تعداد دستشویی های موجود در مدارس استان را دو هزار و 537 مورد اعلام کرد و ادامه داد: مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مازندران به شش هزار و 313 دستشویی نیاز دارند.

فرهودی تعداد توالت موجود مدارس استان را سه هزار و 958 مورد و تعداد توالت موجود در مدارس مازندران را 9 هزار و 358 مورد ذکر کرد و گفت: هم اکنون 841 مدرسه مازندران فاقد لوله کشی صابون مایع در سرویس های بهداشتی خود هستند.

وی اتاقهای بهداشت موجود در مدارس مازندران را 314 مورد اعلام کرد و ادامه داد: مدارس استان به هفت هزار و 203 اتاق بهداشت نیاز دارد.

این مسئول آموزش و پرورش مازندران گفت: تمامی اهداف مورد نیاز فوق باید تا پایان سال 93 که سال پایانی برنامه پنجم توسعه بود محقق شود.

کد مطلب 947798

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