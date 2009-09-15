طرح "ضیافت مهر" در استان یزد اجرا شد

حسین بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در این طرح هر شب با حضور اصناف، مسئولان و خیران ضیافت افطاری در منزل یکی از خانواده‌ های معلول و مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی انجام می ‌شود و هزینه افطاری بر عهده مسئول یا خیران شرکت‌ کننده است.

وی افزود: بر اساس این طرح هر شب یکی از مسئولان یا خیران استان در منزل یکی از مددجویان افطار می‌ کنند .

بمانی با بیان اینکه ممکن است در یک شب چهار گروه در چهار منزل مراسم افطاری داشته باشند، ادامه داد: پس از صرف افطار و برگزاری مراسم ویژه آن، مشکلات آن خانواده در حضور مسئول حاضر مطرح شده و در جهت رفع مشکلات آن اقدام می ‌شود.

وی یادآور شد: در این طرح در زمینه تمام مسائل از جمله هزینه‌ های زندگی، اشتغال، ‌مسکن و... مددجوی مورد نظر بحث و گفتگو می ‌شود .

بمانی اظهار داشت: در طول ماه رمضان در مجتمعهای بهزیستی و جامعه معلولان و مراکز تحت نظارت بهزیستی مراسم افطاری با حضور مسئولان و فرزندان بی‌ سرپرست تحت پوشش بهزیستی برپا شده است .

وی با بیان اینکه ایتام تحت پوشش بهزیستی به دو دسته تقسیم می‌ شوند، بیان داشت: گروهی که با خانواده خود زیر نظر سازمان هستند و گروهی دیگر در مراکز شبه خانواده نگهداری می‌ شوند که در این راستا بیش از 200 کودک بی ‌سرپرست یا بدسرپرست در خانه ‌های کودکان و نوجوانان در رده سنی یک تا 18 سال نگهداری می‌ شوند.

بمانی یادآور شد: تمامی این کودکان در شهرهای تفت، مهریز، صدوق پسر و در طبس و اردکان دختر هستند .