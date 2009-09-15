طرح "ضیافت مهر" در استان یزد اجرا شد

حسین بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در این طرح هر شب با حضور اصناف، مسئولان و خیران ضیافت افطاری در منزل یکی از خانواده های معلول و مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی انجام می شود و هزینه افطاری بر عهده مسئول یا خیران شرکت کننده است.
وی افزود: بر اساس این طرح هر شب یکی از مسئولان یا خیران استان در منزل یکی از مددجویان افطار می کنند.
بمانی با بیان اینکه ممکن است در یک شب چهار گروه در چهار منزل مراسم افطاری داشته باشند، ادامه داد: پس از صرف افطار و برگزاری مراسم ویژه آن، مشکلات آن خانواده در حضور مسئول حاضر مطرح شده و در جهت رفع مشکلات آن اقدام می شود.
وی یادآور شد: در این طرح در زمینه تمام مسائل از جمله هزینه های زندگی، اشتغال، مسکن و... مددجوی مورد نظر بحث و گفتگو می شود.
بمانی اظهار داشت: در طول ماه رمضان در مجتمعهای بهزیستی و جامعه معلولان و مراکز تحت نظارت بهزیستی مراسم افطاری با حضور مسئولان و فرزندان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی برپا شده است.
وی با بیان اینکه ایتام تحت پوشش بهزیستی به دو دسته تقسیم می شوند، بیان داشت: گروهی که با خانواده خود زیر نظر سازمان هستند و گروهی دیگر در مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند که در این راستا بیش از 200 کودک بی سرپرست یا بدسرپرست در خانه های کودکان و نوجوانان در رده سنی یک تا 18 سال نگهداری می شوند.
بمانی یادآور شد: تمامی این کودکان در شهرهای تفت، مهریز، صدوق پسر و در طبس و اردکان دختر هستند.
وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای این طرح بخشی از مشکلات خانواده های تحت پوشش بهزیستی استان یزد با کمک خیران و مسئولان استان برطرف شود.
نظر شما