ایجاد معاونت نفت و گاز در وزارت صنایع / وزارت نفت بنگاه اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی امروز در مراسم تودیع و معارفه وزیر نفت که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه نگاه من به وزارت نفت نگاه یک بنگاه اقتصادی نیست، گفت: یکی از مهمترین اولویتها افزایش برداشت نفت گاز در میادین مشترک به ویژه در جنوب کشور بوده که باید با یک برنامه ریزی منسجم این هدف محقق شود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد یکپارچگی در سطح وزارت نفت بیان کرد: باید سهم نفت در رشد اقتصادی کشور و درآمدهای ناخالص ملی افزایش یابد.

وزیر نفت با اشاره به ایجاد یک معاونت جدید نفت و گاز در وزارت صنایع و معادن برای حمایت از سازندگان داخلی تصریح کرد: تا پایان برنامه پنجم باید میزان ظرفیت روزانه نفت ایران به بیش از 5 میلیون و 150 هزار بشکه افزایش یابد که نقش پیمانکاران و سازندگان داخلی در تحقق این برنامه باید بیشتر شود.

میرکاظمی با اشاره به پیش بینی ضرورت سرمایه گذاری 196 میلیارد دلاری در بخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت طی 5 سال آینده، بیان کرد: بخش عمده این سرمایه گذاری باید برای جبران افت تولید 300 تا 350 هزار بشکه ای میادین نفت در سال انجام بگیرد.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت تدوین یک برنامه ریزی جامع برای توسعه صنعت نفت اعلام کرد: در حال حاضر با محدودیت منابع مواجه هستیم و از این رو باید برنامه ریزی لازم برای نحوه هزینه و سرمایه گذاری در طرحهای مختلف را داشته باشیم.

وی با اشاره به ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس در بندر عباس تصریح کرد: تاکنون بیش از 500 میلیون دلار در این طرح سرمایه گذاری شده است و معتقدم باید سرمایه گذاریها به جایی برود که بیشترین بازگشت را به همراه داشته باشد.