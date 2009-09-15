آثار ادوار چهار گانه جشنواره بین المللی شعر رضوی به چاپ می رسند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن غفاری آذر ظهر سه شنبه در نشست خبری با اعلام این خبر افزود: چهارمین دوره جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی و آذری چهارم و پنجم آبان ماه در ارومیه برگزار می شود و آثار ارائه شده به این جشنواره و ادوار گذشته آن به صورت کتابی چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

وی با اشاره به ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره شعر رضوی در ارومیه از سال گذشته نیز اظهار داشت: تاکنون 150 اثر به دبیرخانه چهارمین جشنواره ارسال شده است که 20 اثر از این تعداد را آثار خارجی تشکیل می دهند.

غفاری آذر همچنین با بیان اینکه آثار کشورهای همسایه نیز توسط رایزنان فرهنگی کشورمان جمع آوری شده است، بیان داشت: این آثار نیز به زودی به دبیرخانه ارسال می شوند.

وی تصریح کرد: فراخوان جشنواره به کشورهای روسیه، آلمان، کشورهای آسیای میانه و همسایه ارسال شده بود و اکثر آثار خارجی ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، از کشورهای جمهوری آذربایجان و جمهوری نخجوان ارسال شده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی اضافه کرد: عمده آثار ارسالی داخل کشور را نیز آثار خود استان تشکیل می دهند.

غفاری آذر از برگزاری جشنواره ملی نوقدمان عرصه نویسندگی در استان نیز خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی نویسندگان جدید و حمایت از آنها،از پنجم لغایت دهم آبان ماه سال جاری با همکاری خانه کتاب ایران در محل مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه برگزار می شود.

وی در پایان با اشاره به برنامه های فرهنگی و هنری برگزار شده در ماه مبارک رمضان نیز خاطر نشان کرد: برگزاری برنامه های هنری افطار تا سحر در 10 شهرستان، محافل قرآنی و مجالس ترتیل در اکثر شهرستانها، نمایشگاه آثار هنری قرآنی در شهرهای ارومیه و تکاب و نمایشگاه های نرم افزار و کتب قرآنی در پنج شهرستان این برنامه ها را تشکیل می دهند.