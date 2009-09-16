۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

خاطرات آزادگان بهشهری در "بچه های قاف" نگاشته شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری مازندران گفت: خاطرات آزادگان بهشهری در کتاب بچه های قاف نگاشته شد.

حجت الاسلام سیدولی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این کتاب مصیبتها، زجرها و شکنجه های 20 اسیر بهشهری را به تصویر کشیده است.

وی خاطرنشان کرد: این کتاب به کوشش حوزه هنری مازندران چاپ شد.

هاشمی افزود: کار گردآوری این خاطرات را محمدرضا مبارکی و سیدولی هاشمی انجام داده است.

به گفته این مسئول حوزه هنری مازندران، پیش از نیز دو کتاب با موضوع خاطرات رزمندگان مازندرانی با عناوین " تپه های هفت تپه و " ماه در میدان مین " 31 خرداد 88 همزمان با سالروز شهادت مصطفی چمران در حوزه هنری مازندران رونمایی شد.

