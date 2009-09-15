600 رشته در مراکز فنی و حرفه‌ ای استان یزد آموزش داده می ‌شود

محمد اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر در سطح کشور دو هزار و 70 رشته در سازمانهای فنی و حرفه‌ ای استانهای مختلف آموزش داده می ‌شود و در یزد نیز قابلیت افزایش رشته‌ های آموزشی وجود دارد.

وی افزود: امکان افزایش رشته‌ های فنی و حرفه‌ای استان یزد با استفاده به نیاز مناطق مختلف استان و استفاده از امکانات بخش خصوصی میسر خواهد بود.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: هم‌ اکنون با توجه به بلاگ ‌فایی که در مجموعه فنی و حرفه‌ ای در حال شکل ‌گیری است، محدودیتی در افزایش رشته‌ ها وجود ندارد اما باید در افزایش رشته ‌ها در هر شهرستان به نیازها و توانمندی های منطقه توجه شود.

وی با اشاره به تمهیدات فنی و حرفه ای برای شهرستان بهاباد اظهار داشت: با توجه به اینکه بهاباد به تازگی در آخرین تقسیمات کشوری به شهرستان تبدیل شده است، در این شهرستان نیز به زودی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ ای راه ‌اندازی می ‌شود.

وی تاکید کرد: تلاش می ‌شود با توجه به نیازهای منطقه رشته ‌های جدید نیز در این شهرستان راه‌ اندازی شود.