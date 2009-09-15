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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۳۶

600 رشته در مراکز فنی و حرفه‌ ای استان یزد آموزش داده می ‌شود

600 رشته در مراکز فنی و حرفه‌ ای استان یزد آموزش داده می ‌شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فنی و حرفه‌ ای استان یزد گفت: در حال حاضر بیش از 600 رشته در مراکز آموزشی این سازمان در استان یزد به کارآموزان آموزش داده می ‌شود.

محمد اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر در سطح کشور دو هزار و 70 رشته در سازمانهای فنی و حرفه‌ ای استانهای مختلف آموزش داده می ‌شود و در یزد نیز قابلیت افزایش رشته‌ های آموزشی وجود دارد.

وی افزود: امکان افزایش رشته‌ های فنی و حرفه‌ای استان یزد با استفاده به نیاز مناطق مختلف استان و استفاده از امکانات بخش خصوصی میسر خواهد بود.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: هم‌ اکنون با توجه به بلاگ ‌فایی که در مجموعه فنی و حرفه‌ ای در حال شکل ‌گیری است، محدودیتی در افزایش رشته‌ ها وجود ندارد اما باید در افزایش رشته ‌ها در هر شهرستان به نیازها و توانمندی های منطقه توجه شود.

وی با اشاره به تمهیدات فنی و حرفه ای برای شهرستان بهاباد اظهار داشت: با توجه به اینکه بهاباد به تازگی در آخرین تقسیمات کشوری به شهرستان تبدیل شده است، در این شهرستان نیز به زودی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ ای راه ‌اندازی می ‌شود.

وی تاکید کرد: تلاش می ‌شود با توجه به نیازهای منطقه رشته ‌های جدید نیز در این شهرستان راه‌ اندازی شود.

کد مطلب 947816

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