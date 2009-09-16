برگزاری دهمین جشنواره رویان در دوم مهر/ ارسال 34 مقاله خارجی به جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید گورابی رئیس جشنواره در نشست خبری امروز با بیان این مطلب گفت: در این دوره از جشنواره 253 طرح تحقیقاتی از 41 کشور دنیا برای شرکت در این جشنواره ارسال شد که در مقایسه با سال گذشته افزایش نشان می دهد.

وی بیشترین طرحهای ارسالی را از کشورهای آمریکا، ایران، ایتالیا، چین، ترکیه و ژاپن ذکر کرد و افزود: طرحهای ارسالی توسط 81 داور داخلی و 37 داور خارجی ارزیابی شدند.

گورابی با تاکید بر اینکه گروههای داوری به 6 گروه تخصصی تقسیم شدند، اظهار داشت: طرحهای ارسالی در گروههای تخصصی سلول بنیادی، ناباروری زنان، ژنتیک، اپیدمیولوژی و سلامت باروری و جنین شناسی و اندرولوژی بررسی شدند.

وی در خصوص داوریها اظهار داشت: 10 طرح برگزیده هر گروه پس از بررسی به مرحله دوم راه یافتند. ملاک داوری علاوه بر انتشار و ضرایب نفوذ مجلات، نظر مدیران گروه نیز در نظر گرفته شد. با جمع امتیازات کسب شده برگزیدگان نهایی انتخاب شدند.

رئیس جشنواره تاکید کرد: در این جشنواره سه طرح ایرانی توانستند جزء 10 طرح اول بین المللی قرار گیرند که به عنوان برندگان ایرانی جشنواره معرفی می شوند.

دکتر اشرف معینی دبیر علمی کنگره بین المللی رویان نیز سلولهای بنیادی، جنین شناسی، آندرولوژی، اپیدمیولوژی، فیزیولوژی و ایمونولوژی باروری، یائسگی، روشهای پیشرفته درمان ناباروری، تصویربرداری در ناباروری، ژنتیک باروری، تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی جنین، شبیه سازی، حیوانات ترانس ژن و اخلاق زیستی در باروری و شبیه سازی را از جمله موضوعات کنگره در بخش باروری نام برد.

وی به موضوعات بخش فناوری سلولهای بنیادی اشاره کرد و ادامه داد: در این بخش موضوعاتی چون پیام رسانی سلولهای بنیادی، کنام سلولهای بنیادی، پلاستیسیتی سلولهای بنیادی، طب پیوند با واسطه سلولهای بنیادی، ژن درمانی با واسطه سلولهای بنیادی، پروفایل ژنی سلولهای بنیادی، سلولهای بنیادی سرطانی، مشخصات سلولهای بنیادی خاص بافتی، زیست شناسی سلولهای بنیادی جنینی، تمایز کنترل شده سلولهای بنیادی جنینی، تمایز کنترل شده سلولهای بنیادی بزرگسال، مهندسی بافت و نانو سلولهای بنیادی و اخلاق پزشکی در تحقیقات سلولهای بنیادی مورد بررسی قرار می گیرد.

معینی اضافه کرد: در این کنگره 280 مقاله شامل 187 مقاله از محققان ایرانی و 93 مقاله از محققان کشورهای خارجی به دبیرخانه ارسال شد. همچنین در دهمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی 34 مقاله از کشورهایی چون آمریکا، ایتالیا، آلمان، چین، هند، ژاپن، انگلستان و کره دریافت شد.

دبیر علمی کنگره با تاکید بر اینکه کلیه سخنرانی ها و پوسترها به زبان انگلیسی ارائه می شود، گفت: بر اساس درخواستهای دانشجویان کارگاه آموزشی سلولهای بنیادی 31 شهریور ماه به زبان فارسی ارائه می شود.