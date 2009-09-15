نظارت بر اماکن اقامتی استان با محوریت مهمانپذیری با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام علی محمدی معاون گردشگری این سازمان با بیان این مطلب اظهار داشت: این نظارت با هدف ارتقای کیفی خدمات تاسیسات گردشگری و در راستای توسعه گردشگری انجام می شود.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات واحدهای پذیرایی، اماکن اقامتی و دفاترخدمات مسافرتی و جهانگردی در توسعه گردشگری و رضایتمندی مسافران و گردشگران از بازدیدها و بازرسیهای دوره ای این معاونت خبر داد و افزود: نظارت بر کار خدمات گردشگری از سوی بازرسان و کارشناسان معاونت گردشگری به شکل منظم و با جدیت انجام می شود و در صورت مشاهده تخلف از آیین نامه ها و مقررات طبق ضوابط برخورد می شود.

علی محمدی اضافه کرد: در شش ماهه اول سال جاری 124 بازدید و نظارت از دفاتر امور خدمات مسافرتی و 250 بازدید از واحدهای اقامتی و پذیرایی و 210 مورد تذکر و اخطار برای دفاتر امور خدمات مسافرتی و 27 مورد برای واحدهای اقامتی و پذیرایی ضمن این بازدیدها صادر شده است.

معاون گردشگری سازمان استان تهران همچنین اظهار داشت: به تعداد 280 شکایت واصله در خصوص دفاتر خدمات مسافرتی و 8 شکایت در خصوص واحدهای اقامتی و پذیرایی رسیدگی شده و از فعالیت پنج دفترخدمات مسافرتی و 55 واحد اقامتی و پذیرایی غیرمجاز جلوگیری به عمل آمده است.