ناباکو بدون ایران شدنی نیست/ نشست آکتائو بر حق ایران درخزر تاثیر ندارد

"محمد باقر بهرامی" در گفتگو با مهر با اعلام این مطلب در ادامه افزود : بدون حضور ایران پروژه نابوکو شدنی نیست. همچنان که تا بحال هم عملی نشده و علت این مساله به نظر من عدم حضور ایران در این طرح است.

وی در خصوص دلایل عدم حضور ایران در پروژه نابوکو نیز گفت : این هم به دلیل تلاش کشورهای فرامنطقه ای، خصوصا امریکا است و اگر این مانع برطرف بشود ایران می تواند در این پروژه فعالانه شرکت کند.

بهرامی در پاسخ به پرسش مهر درباره بر اینکه "آیا روسیه بعنوان کشوری که انحصار صادرات گاز به اروپا را در دست دارد، ایران را بعنوان یک رقیب بالقوه قلمداد نمی کند؟" گفت : بله، روسیه به چشم رقیب به ایران نگاه می کند.

بهرامی در ادامه گفت: کشورهای منطقه بر خلاف امریکا و کشورهای فرامنطقه ای می توانند بر اساس همکاریهای منطقه ای درباره مصالح خودشان به مذاکره نشسته و بر اساس نسخه ای که تامین کننده منافع کشورها باشد، عمل کنند و این شدنی است. ما با روسها و آذربایجان بر عکس امریکا توافقات و روابطی داریم و بر اساس وجوه مشترک برنامه هایی داریم. یکی از این برنامه ها بحث حقوقی دریای خزر است که ما با کشورهای حاشیه دریای خزر در این زمینه مذاکرات پنج جانبه ای داشته ایم.

وی در خصوص نشست اخیر کشورهای حوزه دریای خزر در قزاقستان که بدون حضور ایران برگزار شد، نیز گفت : البته، به غیر از این پارازیتی که بوجود آمد ( نشست غیر رسمی روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر بدون حضور ایران در شهر آکتائوی قزاقستان) که البته، نقشی در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نقشی ندارد. این نشست اصلا و ابدا در استحقاق ایران از حقوق دریای خزر نقشی نمی تواند داشته باشد.

بهرامی در ادامه افزود: اولا، هر چهار کشور به ما اطمینان داده اند که در زمینه رژیم خزر صحبت نکنند و از طرفی اگر به فرض محال صحبتی هم شده باشد، فاقد ارزش حقوقی است. اجلاسهای پنج جانبه همیشه نتایج خوبی داشته و اجلاس سال قبل که در تهران برگزار شد، مشکلات حقوقی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت و برای حل 70 درصد این مشکلات توافقاتی را حاصل کردیم.