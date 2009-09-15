36 هزار جلد کتاب در لرستان توزیع شد

سیدعارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد کتاب در شش ماهه اول سال جاری توسط خانه کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اهدا شده است.

وی بیان کرد: طرح اهدای کتاب با هدف بسط و گسترش کتاب و کتابخوانی و در راستای سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فراهم ‌کردن دسترسی آسان اقشار مختلف به منابع مکتوب انجام شده است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از جمله مراکز دریافت کننده کتاب در این طرح را مساجد و مؤسسات فرهنگی و قرآنی به تعداد سه هزار و 494 جلد، مدارس دولتی و غیر دولتی به تعداد سه هزار و 90 جلد، طرح اردوهای جهادی دانشجویان به تعداد دو هزار و 760 جلد و نیروی انتظامی به منظور تجهیز کلانتری های استان هزار و 800 جلد برشمرد.

علوی خاطرنشان کرد: همچنین در قالب این طرح به ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی استان سه هزار و 181 جلد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان دو هزار و 500 جلد، انجمنهای فرهنگی هنری استان دو هزار و 124 جلد، پژوهشگران و اهالی فکر و قلم استان هزار و 184جلد، مساجد استان چهار هزار و 950 جلد، نهاد کتابخانه های عمومی استان هفت هزار و 950 جلد و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای تابعه شش هزار و 35 جلد کتاب اهدا شده است.