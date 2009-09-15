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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۰۲

پایگاههای انتقال خون برای همه گیری آنفلوانزای A آماده می شوند

پایگاههای انتقال خون برای همه گیری آنفلوانزای A آماده می شوند

‌سازمان انتقال خون ایران با توجه به اعلام سازمان جهانی بهداشت و احتمال گسترش آنفلوانزای نوع A در اوایل پاییز برای مقابله با این بیماری آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فنی و کنترل کیفی سازمان انتقال خون با ابلاغ شیوه نامه ای به مدیران کل و مدیران پایگاههای کشوری از آنان خواسته است برای عضویت در کمیته استانی همه‌ گیری آنفلوانزای نوع A هماهنگیهای لازم را با ارگانهای مربوطه استانی به عمل آورند.

بنابراین گزارش پایگاههای انتقال خون موظفند یک هفته قبل از تخمین زمان اوج‌ همه ‌گیری این نوع بیماری،‌ ذخایر خون خود را به حداکثر میزان ممکن افزایش دهند.

همچنین از هم ‌اکنون پایگاههای انتقال خون موظفند به منظور ایجاد محیطی بی‌ خطر از نظر انتقال بیماری آنفلوانزا در تمامی مراکز اهدای خون اقدام و اطلاعات مربوط به موجودی خون خود را به تفکیک گروه و RH به صورت روزانه ثبت و ضبط کنند.

کد مطلب 947885

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