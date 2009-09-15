اعلام نتیجه پذیرفته شدگان قطعی و ذخیره پردیس بین المللی ارس

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر الله شکر اسدالهی افزود: بر این اساس اسامی 17 نفر از قبول شدگان قطعی و 16 نفر از قبول شدگان ذخیره رشته حقوق، 18 نفر از قبول شدگان قطعی و 15 نفر از قبول شدگان ذخیره رشته زبان انگلیسی، 20 نفر از قبول شدگان قطعی و 18 نفر از قبول شدگان ذخیره رشته مهندسی کشاورزی گرایش تکنولوزی صنایع غذایی و 9 نفر از قبول شدگان قطعی و 8 نفر از قبول شدگان ذخیره رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری پردیس بین المللی ارس در این سایت اعلام شده است.

معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز با بیان اینکه دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد از سال تحصیلی جدید در پردیس بین المللی ارس وابسته به این دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد، افزود: زمان ثبت نام این دانشجویان 23 لغایت 25 شهریور ماه جاری می باشد.

به گفته وی تحصیل در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز با دریافت شهریه و مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت، گفت: داوطلبان پذیرفته شده همچنین می توانند سایر اطلاعات لازم را از طریق تماس با شماره تلفن های :3393642 دریافت دارند.

اسداللهی یادآور شد: اسامی قبول شدگان قطعی و ذخیره پردیس بینالمللی ارس از طریق سایت دانشگاه تبریز به آدرس : http://www.tabrizu.ac.ir قابل دسترس است.

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز در راستای توسعه فعالیت های این دانشگاه از سال 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرده است.