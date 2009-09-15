روزانه هزار فرهنگی در مدارس مرکز گلستان اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدهادی حسینی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: در دوماه فصل تابستان، حدود 50 هزار نفر مسافر در مدارس استان اسکان و ساماندهی و در ایام عید نیز 40 هزار مسافر در مدارس منطقه پذیرش شدند.

وی اظهار داشت: این شهرستان با در نظرگرفتن 75 مدرسه در زمینه ساماندهی اسکان مسافر در استان رتبه اول را کسب کرده است.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس افزود: در سال تحصیلی جاری 520 آموزشگاه با دو هزار و 520 مدرسه و برای 75 هزار دانش آموز منطقه فعال می شود.

به گفته حسینی، در این مدارس سعی شده از سیاستهای سازمان آموزش و پرورش که همان پیش رفتن به سمت شیفت ثابت صبح بوده، پیش روی شود و در این زمینه 26 مدرسه دوره های مختلف تحصیلی علاوه بر دبیرستانهای قبل، شیفت صبح شدند.

مدیرآموزش و پرورش گرگان بیان داشت: در حال حاضر 221 کلاس پیش دبستانی با سه هزار و 800 نفر نوآموز به بخش خصوصی واگذار شده تا از طریق شهریه خانواده ها هزنیه های خود را تامین کند.

وی عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید تمامی پایه های اول دبستان مشمول ارزشیبابی توصیفی می شوند و از حالت حفط محوری به خلاقیت محوری سوق داده می شوند.

وی در زمینه مسکن فرهنگیان نیز گفت: بحث مسکن از جمله دغدغه های فرهنگیان بوده که برای رفع این مشکل رایزینیهایی با مسکن مهر برای تامین مسکن این قشر شده است.

حسینی افزود: در تابستان سال جاری ، 153 مدرسه شهرستان در طرح بهسازی، مرمت شدند که از این تعداد 140 مدرسه دولتی بوده است.