آخرین وضعیت اعتبار مدارک تحصیلی دانشگاههای بلوک شرق در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لیست دانشگاههای معتبر که از سوی اداره ارزشیابی تحصیلی وزارت بهداشت منتشر شده است دانشگاه دولتی ایروان کشور ارمنستان و دانشگاه دولتی کیف و آکادمی تخصصی پزشکی کیف کشور اوکراین به صورت مشروط دارای اعتبار هستند اما از ابتدای سال 2010 مدارک این دانشگاه غیرمعتبر خواهد بود.

همچنین بر اساس لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبار دانشگاههای "کامنیوس" و دانشکده پزشکی مارتین جسینیوس در کشور اسلواکی و دانشگاه ورشو در کشور لهستان به صورت مشروط است.

اعتبار سه دانشگاه کشور جمهوری چک با نامهای دانشگاه چارلز در پراگ، دانشگاه چارلز در پلزن و دانشگاه هراتس کارلوا و همچنین اعتبار پنج دانشگاه کشور روسیه با نامهای آکادمی پزشکی مسکو – سچینوا (دانشگاه شماره یک مسکو)، انستیتو دندانپزشکی مسکو، دانشگاه پزشکی سن پترزبورگ (پاولوف) آکادمی تخصصی پزشکی سن پطرزبورگ و مرکز چشم پزشکی فیدروف به صورت مشروط خواهد بود.

اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت بهداشت اعتبار آکادمی پزشکی مینسک و آکادمی تخصصی پزشکی مینسک در کشور بلاروس (روسیه سفید) و دانشگاه پزشکی سمل وایز، دانشگاه پزشکی سگد(Szeged)، دانشگاه پزشکی پچ (Pecs) و دانشگاه پزشکی دبرسن در کشور مجارستان را به صورت مشروط تایید می کند.

مدارک دانش آموختگان دانشگاه بلگراد به صورت مشروط تایید می شود و مدارک تخصصی صادره از دانشگاه بلگراد غیرمعتبر است.

دکتر غلامرضا حسن زاده - رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت نیز در گفتگو با مهر در خصوص نحوه ارزشیابی مدارک دانش آموختگان دانشگاههای کشورهای مشترک المنافع، بلوک شرق یادآور شده بود : مدارک این افراد تنها در صورت دارا بودن مدرک دیپلم علوم تجربی و یا ریاضی فیزیک، تطابق 100 درصدی طول دوره تحصیل خارج از کشور با طول دوره داخل کشور، قرار داشتن دانشگاه محل تحصیل در لیست دانشگاههای معتبر کشور مربوطه و اجازه اشتغال دانش آموخته در رشته تحصیلی مربوطه در کشور محل تحصیل ارزشیابی می شود.

وی اضافه کرد: پس از احراز شرایط لازم پرونده متقاضی در شورای عالی ارزشیابی که سالی یکبار در همین خصوص تشکیل می شود، بررسی و تصمیم گیری می شود تا فرد دانش آموخته جهت شرکت در آزمون ملی معرفی شود و قبولی در آزمون ملی الزامی است.