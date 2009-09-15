اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری مهدی ساعی ساعت 9:55 روی آنتن می‌رود و حسین نصرالله زنجانی دبیر اجرایی جشنواره ربع قرن کتاب مقدس تازه‌ترین خبرها را ارائه می‌دهد.

ـ برنامه "در کنار هم" 25 شهریور در رادیو ایران با موضوع راههایی برای آماده شدن دانش‌آموزان برای شروع یک سال تحصیلی پخش می‌شود.

ـ برنامه "روی خط ورزش" 25 شهریور در رادیو ایران با حسین هدایتی مدیرعامل باشگاه استیل آذین گفتگو می‌کند.

ـ برنامه "به افق آفتاب" 25 شهریور در رادیو ایران به موضوع حکمت خداوند می‌پردازد.

ـ برنامه "روایت فرزانگان" 25 شهریور در رادیو ایران به ضرورت توجه انسان به خدا می‌پردازد.

ـ برنامه "سلام کوچولو" 25 شهریور با موضوع اهمیت روز قدس از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "صدا کن مرا" 25 شهریور در رادیو ایران به روش‌های جلب احترام دیگران می‌پردازد.

ـ آیه 29 سوره قیامت 25 شهریور در برنامه "والعصر" رادیو ایران بررسی می‌شود.

ـ برنامه "سی شب سی حضور" 25 شهریور در رادیو ایران به مسئله گذشت می‌پردازد.

ـ برنامه "باجه مطبوعات فرهنگی" 25 شهریور در رادیو ایران فیلم‌های روی پرده را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "راه شب" 25 شهریور با موضوع خشنود نموند خدا از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "سلام ایران" 25 شهریور در رادیو ایران با رئیس ستاد قدس انتفاضه سازمان تبلیغات گفتگو می‌کند.

ـ برنامه "کارآگاهان علم" 25 شهریور در رادیو جوان به موضوع امنیت اطلاعات با توجه به فناوری‌های جدید ذخیره اطلاعات می‌پردازد.

ـ برنامه "شهریار شهر یاران" 27 شهریور به مناسبت روز بزرگداشت محمدحسین شهریار از صدای آشنا پخش می‌شود.

ـ برنامه "قدر قدس" 27 شهریور در صدای آشنا شکل‌گیری رژیم صهیونستی را بررسی می‌کند.

ـ شبکه رادیویی تهران دیشب مراسم بزرگداشتی را به پاس خدمات سکینه احمدی مدیر سابق این شبکه برگزار کرد.

ـ برنامه "علم آگین" 27 شهریور در صدای آشنا به بررسی جایگاه علمی ایران در دنیا می‌پردازد.

ـ برنامه "آینه در آینه" 25 شهریور در رادیو تجارت به بررسی روش‌های موفق اقتصاد اجتماعی در کشورهای مسلمان و شرق آسیا می‌پردازد.

ـ برنامه "پژواک" 25 شهریور در رادیو تجارت به راهکارهای موثر در بهبود تبلیغات تجاری می‌پردازد.

ـ برنامه "راه ابریشم" 25 شهریور در رادیو تجارت به راه‌های توسعه اقتصادی می‌پردازد.

ـ برنامه "جامعه ایران" 25 شهریور در رادیو فرهنگ اولویت‌های اقتصادی دولت دهم را بررسی می‌کند.

ـ کامران کاظم‌زاده مدیر جدید رادیو فرهنگ در مراسم معارفه‌اش یکی از وظایف مهم شبکه فرهنگ را مدیریت افکار عمومی ذکر کرد.