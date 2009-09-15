  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "پنجره" 25 شهریور در رادیو ایران خبرهای مربوط به برگزاری جشنواره ربع قرن دفاع مقدس را ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری مهدی ساعی ساعت 9:55 روی آنتن می‌رود و حسین نصرالله زنجانی دبیر اجرایی جشنواره ربع قرن کتاب مقدس تازه‌ترین خبرها را ارائه می‌دهد.

ـ برنامه "در کنار هم" 25 شهریور در رادیو ایران با موضوع راههایی برای آماده شدن دانش‌آموزان برای شروع یک سال تحصیلی پخش می‌شود.

ـ برنامه "روی خط ورزش" 25 شهریور در رادیو ایران با حسین هدایتی مدیرعامل باشگاه استیل آذین گفتگو می‌کند.

ـ برنامه "به افق آفتاب" 25 شهریور در رادیو ایران به موضوع حکمت خداوند می‌پردازد.

ـ برنامه "روایت فرزانگان" 25 شهریور در رادیو ایران به ضرورت توجه انسان به خدا می‌پردازد.

ـ برنامه "سلام کوچولو" 25 شهریور با موضوع اهمیت روز قدس از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "صدا کن مرا" 25 شهریور در رادیو ایران به روش‌های جلب احترام دیگران می‌پردازد.

ـ آیه 29 سوره قیامت 25 شهریور در برنامه "والعصر" رادیو ایران بررسی می‌شود.

ـ برنامه "سی شب سی حضور" 25 شهریور در رادیو ایران به مسئله گذشت می‌پردازد.

ـ برنامه "باجه مطبوعات فرهنگی" 25 شهریور در رادیو ایران فیلم‌های روی پرده را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "راه شب" 25 شهریور با موضوع خشنود نموند خدا از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "سلام ایران" 25 شهریور در رادیو ایران با رئیس ستاد قدس انتفاضه سازمان تبلیغات گفتگو می‌کند.

ـ برنامه "کارآگاهان علم" 25 شهریور در رادیو جوان به موضوع امنیت اطلاعات با توجه به فناوری‌های جدید ذخیره اطلاعات می‌پردازد.

ـ برنامه "شهریار شهر یاران" 27 شهریور به مناسبت روز بزرگداشت محمدحسین شهریار از صدای آشنا پخش می‌شود.

ـ برنامه "قدر قدس" 27 شهریور در صدای آشنا شکل‌گیری رژیم صهیونستی را بررسی می‌کند.

ـ شبکه رادیویی تهران دیشب مراسم بزرگداشتی را به پاس خدمات سکینه احمدی مدیر سابق این شبکه برگزار کرد.

ـ برنامه "علم آگین" 27 شهریور در صدای آشنا به بررسی جایگاه علمی ایران در دنیا می‌پردازد.

ـ برنامه "آینه در آینه" 25 شهریور در رادیو تجارت به بررسی روش‌های موفق اقتصاد اجتماعی در کشورهای مسلمان و شرق آسیا می‌پردازد.

ـ برنامه "پژواک" 25 شهریور در رادیو تجارت به راهکارهای موثر در بهبود تبلیغات تجاری می‌پردازد.

ـ برنامه "راه ابریشم" 25 شهریور در رادیو تجارت به راه‌های توسعه اقتصادی می‌پردازد.

ـ برنامه "جامعه ایران" 25 شهریور در رادیو فرهنگ اولویت‌های اقتصادی دولت دهم را بررسی می‌کند.

ـ کامران کاظم‌زاده مدیر جدید رادیو فرهنگ در مراسم معارفه‌اش یکی از وظایف مهم شبکه فرهنگ را مدیریت افکار عمومی ذکر کرد.

کد مطلب 947920

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها