درخواست جامعه روزنامه نگاران جوان از وزیر جدید ارشاد برای تکیه و اعتماد به جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی معرفی و رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به سید محمد حسینی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وحید آبدیده دبیر کل جامعه روزنامه نگاران جوان ایران در پیامی انتخاب وی را تبریک گفت و تاکید کرد: اعتقاد داریم جنابعالی با تکیه و اعتماد به جامعه جوان، تحصیل کرده، آگاه به حقوق خود و آشنا با فرهنگ انقلاب اسلامی در عصر پرشتاب ارتباطات، مناسبات آمرانه و تبعیض آمیز موجود در عرصه فرهنگ و هنر را حذف و همانطور که نیک اعلام نموده اید برای تعالی فرهنگ و هنر ایران اسلامی تلاش می کنید.

در ادامه این پیام آمده است: جامعه روزنامه نگاران جوان ایران باور دارد که شما به عنوان مناسب ترین گزینه برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تکیه بر توانمندی های ملی و ارزیابی تجربیات گذشته و شناختی مناسب از تنگنا ها و عرصه های موجود با درایت و تدبیری که دارید می توانید مشکلات مختلف عرصه فرهنگی کشور را مرتفع نموده و زمینه های شکوفایی استعدادهای فراوان موجود در این عرصه را فراهم آورید و اطمینان داریم که حضور جنابعالی در این جایگاه سرآغاز دورانی پر امید و با نشاط در عرصه فرهنگ و هنر ایران زمین خواهد بود.

در پایان این پیام ابراز امیدواری شده است با توجه به راهبردهای برنامه های حسینی نابسامانی ها و مشکلات عرصه فرهنگی کشور رفع و دریچه ای از امیدواری فرا روی جامعه ایران به خصوص جوانان گشوده شود.