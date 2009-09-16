به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فنی پروژه کتابخانه دیجیتال گوگل که سابقه کار در مرکز مطالعاتی امس ناسا را نیز دارد در رشته های هوش مصنوعی، علوم رایانه ای و تئاتر در دانشگاههای تگزاس و داک تحصیل کرده است و اکنون بخشی از مسئولیت سنگین پروژه جنجالی کتابخانه دیجیتال گوگل و برنامه جستجوی کتاب گوگل را به عهده دارد. وی در مصاحبه اش با گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر تاکید می کند که اعتراضات اخیر علیه برنامه کتابخانه دیجیتال کاملا عادی بوده و ناشی از عظمت بالای این پروژه است.

* خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین: جنگی علیه کتابخانه دیجیتال گوگل در شرف آغاز است. گوگل چگونه به مصاف این مبارزه خواهد رفت و چگونه قصد پیروزی در آن را دارد؟

برنامه کتابهای دیجیتالی و کتابخانه دیجیتالی گوگل در حال حاضر بزرگترین پروژه در جهان است که قصد دارد اطلاعات مکتوب در کتابهای سراسر جهان را در اختیار مردم قرار دهد - دنیل کلنسی مدیر فنی کتابخانه دیجیتال گوگل: برنامه کتابهای دیجیتالی و کتابخانه دیجیتالی گوگل در حال حاضر و به خودی خود بزرگترین پروژه در جهان است که قصد دارد اطلاعات مکتوب در کتابهای سراسر جهان را در اختیار مردم کشورهای مختلف قرار دهد. برنامه جستجوی کتابهای دیجیتال گوگل به دو بخش مجزا تقسیم می شود: برنامه مشارکتی و پروژه کتابخانه. در برنامه مشارکتی، ناشران کتابهای خود را به ما تحویل می دهند تا آنها را دیجیتال کرده و بر روی شبکه قرار دهیم. سپس کاربران می توانند تعداد محدودی از صفحات کتاب را مرتبط با نوع جستجوی خود مشاهده کنند تا ایده کلی درباره مطالب درون کتاب را به دست آورند. در صورتی که کتاب مورد توجه آنها قرار گیرد، کاربر می تواند بر روی لینک ناشر و یا فروشگاهی آنلاین کلیک کرده و کتاب را خریداری کند. گوگل این کتابها را بدون دریافت هزینه اسکن می کند و در عین حال پس از خریداری کتاب هزینه ای دریافت نمی کند. همچنین تبلیغاتی در زیر کتابها در شبکه نمایش داده می شوند که بخش بیشتر سود این تبلیغات به ناشران تعلق می گیرد.

در پروژه کتابخانه دیجیتال مشابه آنچه دانشگاههای آکسفورد و میشیگان و کتابخانه بارسلونا انجام دادند، کتابخانه ها کتابهای خود را برای دیجیتالی شدن در اختیار گوگل قرار خواهند داد. در این صورت کتابهایی که در گذشته تنها در ساختمانهای معین قابل دسترسی بودند با استفاده از اینترنت در هر نقطه ای از جهان در دسترس قرار خواهند گرفت. در صورتی که کتابخانه در اختیار مصارف عموم و خارج از محدوده قوانین کپی رایت باشد کاربران می توانند کل کتاب را در این کتابخانه دیجیتال مشاهده کنند و اگر کتاب تحت پوشش کپی رایت قرار داشته باشد تنها به اندازه ای در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که ایده کلی کتاب را به دست آورده و اطلاعات کافی در رابطه با کتابخانه یا فروشگاه آن را کسب کند. ما در حال حاضر 30 هزار ناشر و 40 کتابخانه را در عضویت کتابخانه دیجیتال خود داریم که این پیشرفت خوبی در پیشی گرفتن در رقابتی سخت است.

* شرکت گوگل پروژه کتابخانه دیجیتال خود را از سال 2005 آغاز کرده است. فرایند پیشرفت این پروژه را چگونه می بینید؟

اکنون کاربران می توانند متن کامل 10 میلیون کتاب را جستجو کنند. 1.5 میلیون کتاب برای خواندن و دانلود کردن و بیش از 1.8 میلیون کتاب تحت پوشش کپی رایت تا بتوانند ایده کلی را از مطالب کتاب به دست آورند - پیشرفتهای زیادی از آن زمان تا کنون به دست آمده است. اکنون کاربران می توانند متن کامل 10 میلیون کتاب را در این سرویس جستجو کنند. 1.5 میلیون کتاب برای خواندن و دانلود کردن در اختیار کاربران قرار دارد و بیش از 1.8 میلیون کتاب تحت پوشش کپی رایت به گونه ای در اخیار کاربران قرار دارند تا بتوانند ایده کلی را از مطالب کتاب به دست آورند. در حال حاضر کاربران ماهانه بیش از 80 درصد از کتابهای برنامه مشاراکتی و 35 درصد از کتابهای عمومی را بازبینی و مشاهده می کنند. فهرست این کتابها در 100 زبان مختلف در دسترس کاربران قرار دارد و کاربران 124 کشور مختلف جهان با 42 زبان مختلف می توانند از آنها استفاده کنند.

* چه کشورهایی برای پیشبرد این برنامه با گوگل همکاری داشته اند؟

در برنامه مشارکتی جستجوی کتاب دیجتال گوگل بیش از 30 هزار ناشر همکاری دارند - همانطور که گفتم در برنامه مشارکتی جستجوی کتاب دیجتال گوگل بیش از 30 هزار ناشر همکاری دارند، ناشرانی مانند Penguin و Harper Collins از آمریکا، البته باید بگویم که تقریبا تمامی ناشران مشهور در ایالات متحده با ما همکاری دارند و به جز این ناشران 100 کشور دیگر در جهان نیز در حال همکاری با ما به سر می برند. در برنامه کتابخانه دیجیتال نیز 40 کتابخانه با ما همکاری دارند که تنها هشت کتابخانه به کشورهایی به جز آمریکا تعلق دارند. کتابخانه دانشگاههای بائوارین، کلمبیا، کورنل، هاروارد، ایندیانا، میشیگان، اوهایو، آکسفورد، پوردو، استنفورد، کالیفرنیا، شیکاگو، مادرید، ایلینویز، آیووا، لوزان، مینه سوتا، تگزاس، ویرجینیا، و ویسکونسین و کتابخانه هایی مانند کتابخانه ملی کاتالونیا و کتابخانه عمومی نیویورک از جمله کتابخانه هایی هستند که با کتابخانه دیجیتال گوگل همکاری دارند.

* شرکت گوگل این امر که پروژه کتابخانه دیجیتالش ناقض قوانین کپی رایت است را قبول ندارد اما برخی از شرکتها از جمله مایکروسافت معتقدند این پروژه قوانین کپی رایت را نقض خواهد کرد. دلیل وجود این تضاد در چیست؟

- این تضاد به این دلیل به وجود آمده است که گوگل در حال اسکن کردن برخی از کتابها است که هنوز تحت پوشش کپی رایت قرار دارند اما به ناشر خاصی تعلق نداشته و چاپ نمی شوند. با این حال ما تنها قسمتهایی از این کتابها را به همراه اطلاعات فهرستی و سر فصلی آنها در اختیار کاربران قرار می دهیم و بنابراین هیچ تخطی از قوانین کپی رایت صورت نخواهد گرفت.

دانیل کلنسی مدیر فنی برنامه کتابخانه دیجیتال گوگل

* آیا پروژه کتابخانه دیجیتال روزی تمامی کتابخانه ها و کتابهای منتشر شده در سرتاسر جهان را تحت پوشش خواهد داد یا محدود به آثار کشورهای تعیین شده ای خواهد بود؟

هزینه اجرای این پروژه ارتباط مستقیمی با وضعیت ناشران دارد. البته ما هرگز اطلاعات مالی و هزینه های خود را آشکار نمی کنیم. منطق فعالیت ما بسط دادن بیشتر جستجوی اینترنتی گوگل در جهان است

- کتابخانه ها مجموعه های واقعا عظیمی را در اختیار ما قرار می دهند که ما باید این مجموعه ها را برای مردم در سرتاسر جهان قابل جستجو کنیم. ما به همراه شرکایمان بر روی قسمتهایی از این مجموعه ها تمرکز می کنیم که بسیار خاص و بی همتا هستند و در عین حال گوگل تمامی تلاش خود را خواهد کرد تا از اسکن دوباره یک کتاب جلوگیری به عمل آورد. به بیانی دیگر گوگل همیشه از پذیرفتن شرکای جدید و فعال در این زمینه از سرتاسر جهان استقبال می کند و خود را به کشورهایی خاص محدود نکرده است.

* به نظر شما تکمیل چنین پروژه وسیعی چه میزان سرمایه نیاز خواهد داشت؟

- هزینه اجرای این پروژه ارتباط مستقیمی با وضعیت ناشران دارد. البته ما هرگز اطلاعات مالی و هزینه های خود را آشکار نمی کنیم. منطق فعالیت ما بسط دادن هرچه بیشتر جستجوی اینترنتی گوگل در جهان است و در صورتی که کاربران بتوانند آنچه می خواهند در گوگل بیابند به آن وفادار خواهند ماند. این امری است که هزینه کردن برای آن ارزشمند خواهد بود.

* با وجود تمامی چالشها و موانعی که بر سر راه این پروژه قرار گرفته است به نظر شما تا چند سال دیگر چنین پروژه ای به حد کمال خود نزدیک خواهد شد؟ با توجه به اینکه سالانه میلیونها نسخه کتاب جدید در سراسر جهان منتشر می شوند؟

برخی از شکایات وارد شده از سوی شرکتهایی است که به صورت مجزا برای موفقیت در زمینه کتابهای دیجیتالی به سختی در تلاشند و یا به دلایل مشکلات مالی پروژه های خود را در این زمینه متوقف کرده اند

- هدف ما فراهم آوردن شرایطی برای قابل دسترس بودن و قابل استفاده بودن دانش جهان برای همه مردم است به همین دلیل تخمین زدن زمان مورد نیاز برای دیجیتالی کردن تمامی کتابهای جهان و فراهم آوردن شرایطی برای قابل جستجو بودن این مجموعه برای تمامی ساکنان جهان تقریبا غیر ممکن است. اما گوگل امیدوار است به زودی امکان دسترسی به کتابهای بیشتری را برای کاربران بیشتری به زبانهای متفاوت و متعددی به وجود آورد.

* تا آنجایی که می دانم دو کتابخانه دیجیتال بزرگ دیگر در حال حاضر در جهان به بهره برداری رسیده اند. "کتابخانه دیجیتال جهان" و "یوروپینا". پس چرا تنها پروژه کتابخانه دیجیتال گوگل تا این اندازه مخالف دارد؟ به نظر شما چه عاملی این اختلاف را ایجاد کرده است؟

- باید بگویم برخی از شکایات وارد شده از سوی شرکتهایی است که به صورت مجزا برای موفقیت در زمینه کتابهای دیجیتالی به سختی در تلاشند و یا به دلایل مشکلات مالی پروژه های خود را در این زمینه متوقف کرده اند. برنامه کتابخانه دیجیتال گوگل در حال تزریق حس رقابت زیادی در فضای کتابهای دیجیتالی است به همین دلیل وجود سرسختی و حس جنگجویانه در رقبای گوگل برای جلوگیری از شکل گیری از رقابتی بزرگتر کاملا قابل درک است.

-------------------------------

گفتگو: سمیرا مصطفی نژاد