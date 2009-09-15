نصب داربستهای تبلیغاتی قدیمی در تبریز ممنوع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از سازه های جدید تبلیغاتی تبریز افزود: با نصب سازه های مدرن تبلیغاتی، اجازه نصب داربست در تبریز داده نخواهد شد.

وی با اشاره به طرح تعویض داربست های تبلیغاتی قدیمی تبریز افزود: نصب 200 سازه مدرن به عنوان جایگزین داربستهای قدیمی در نقاط مختلف شهر تبریز آغاز شده است.

نجفی با تاکید بر لزوم همکاری تمام افراد و ارگانها در برچیدن داربستهای مختلف از سطح شهر اظهار داشت‌: پس از اتمام مراحل نصب سازه های جدید به هیچ عنوان اجازه نصب داربست به فرد یا حتی نهادهای مختلف صادر نخواهد شد.

وی با یادآوری لزوم تغییر رویکرد ادارت مختلف برای زیباسازی شهر افزود: داربست های فلزی متفرقه که از سوی ارگان ها و افراد مختلف برای تبلیغ یا اطلاع رسانی استفاده می شود، موجب زشت شدن چهره شهر شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز همچنین با اشاره به اینکه داربست های ساختمانی در برابر باد و بارش های تند استواری لازم را ندارند، گفت: انتظار ما این است هیئتهای مذهبی، ارگانها وسازمانهای مختلف با استفاده از سازه های جدید امنیت جانی و روانی شهروندان را در نظر گیرند.

با افزایش استفاده ارگانهای مختلف دولتی و غیردولتی از داربستهای فلزی ساختمانی در تبلیغات شهری تبریز، کارشناسان فرهنگی و نیز صاحب نظران حوزه شهرسازی نسبت به هرج و مرج در سیمای شهر تبریز و تشویش روانی شهروندان هشدار داده اند.